Nem először nyert az Új Néplappal a szentgyörgyi Marika néni

Több mint ezernyolcszáz recept érkezett kiadónk, a Mediaworks felhívására, a kiadó megyei napilapjaihoz. Így az Új Néplap olvasói is elküldték kedvenc receptjeiket. A beküldők között a kö­zelmúltban két kávéfőzőt és két mikrohullámú sütőt sorsoltunk ki. A nyereményekből megyénkbe is került.

Egy mikrohullámú sütővel térhetett haza a napokban szerkesztőségünkből a jászalsószentgyörgyi özvegy Kátai Jenőné Marika néni, miután receptversenyünk sorsolásán rámosolygott a szerencse.

A hetvennyolc éves nyugdíjas három receptet küldött be a békéscsabai szerkesztőségbe. Az egyik a jászsági halleves volt, amit mint megtudtuk, pirított kenyérrel kell elfogyasztani. A másik az őzcomb vadász módra nevet viseli, a harmadik pedig egy nagyon finom sütemény, a kincsesbánya.

Az Új Néplap még 2007-ben indította el receptversenyét, és Marika néni azóta évről évre küldözgeti a recepteket szerkesztőségünkbe, és minden évben be is kerül tőle egy-egy finomság a receptkönyvünkbe.

– A legelsőbe a töltött káposzta került bele és az üdítős sütemény, aminek kakaós piskóta és túró az alapja. Ez egy nagyon finom és jól bevált édesség – mondta hírportálunknak Marika néni.

– Sokan gratuláltak, amikor megtudták, hogy szerepel a receptem a könyvben. 2008-ban pedig a főnyereményt is megnyertem, a mosogatógépet, egy borba áztatott vadhússal, amit részeges nyúlnak hívnak. Tanyasi kislány voltam, és akkoriban többször jutottunk hozzá a vadhúshoz. A nagyszüleim és az édesanyám ilyen fogásokat is szerettek készíteni, én pedig megtanultam tőlük.

– A családomnak is nagyon ízlik, én pedig a mai napig sütök, főzök, ha bírom, ha nem, mert nagyon szeretem. A főzés nekem külön élmény. Sok mindent tanultam a nagymamámtól, aki szintén nagyon szeretett főzni. Mindig segítettem neki, együtt fűtöttük a kemencét, sütöttük a kenyeret, húztuk a rétest. Azóta sem felejtettem el a régi recepteket, rendszeresen felelevenítem, és megfőzöm őket a családomnak, de szinte minden receptet kipróbálok – tette hozzá.

2011-ben a szolnoki Ételkorzó elnevezésű gasztronómiai fesztiválra a Dreher Étterem tulajdonosai az Új Néplap olvasóinak receptjeiből válogatták össze az ételkínálatukat, amit el is készítettek. Köztük volt Marika néni jászsági borscs nevű receptje is, így az ő neve is szerepelt az Új Néplap-étlapon.

– A borscs egy nagyon ízletes leves, aminek marhahús, káposzta és cékla az alapja. Elkészítését még 1945-ben, az oroszoktól tanultam, amikor bejöttek az országba. Soha életemben nem fogom elfelejteni, pedig akkor még nagyon kicsi voltam – emlékezett vissza Marika néni, aki nyereményjátékainkon is részt vesz, ráadásul nem kevés sikerrel.

– Nyertem már az Új Néplappal sonkát, ernyőt, bögrét, fürdőbelépőt, harmincezer forintos kupont az unokámnak. Most pedig egy mikrohullámú sütőt, aminek borzasztóan örülök. Kicsit megdöbbentem, amikor a sorsolásról írt cikkben megláttam a nevem a nyertesek között, de abban a pillanatban telefonáltam minden családtagomnak, hogy elújságoljam nekik a nagy hírt.

– Ők is nagyon örültek. Azt mondták, megérdemlem, hiszen sokat sütök, főzök és ebben biztos nagy segítségemre lesz az új mikró.

Amikor pedig felhívtak a szerkesztőségből, hogy nyertem, a bőrömből is majd kibújtam örömömben – árulta el Marika néni, aki már évtizedek óta előfizetője az Új Néplapnak.

– Nagyon szeretem a lapot, minden reggel elolvasom, az elejétől a végéig. Addig ki sem megyek a jószágaimhoz, azok ráérnek. A receptek nagyon érdekelnek, de minden más is. Szeretem tudni, hogy mi történik a megyében. Többet ér mint a tévé…