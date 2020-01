Nem emeltek adót a városban

A képviselő-testület év végén tűzte napirendre a 2019. évi költségvetést megalapozó rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.

Ennek részeként szó volt a helyi adókról is. A testület minden adótételt és adómértéket változatlanul hagyott, így a kommunális adó évi összege 2020-ban is tízezer forint lesz. Az iparűzési adó mértéke változatlan maradt, és továbbra is fennállnak mindkét adónemben azok a kedvezmények, mentességek, melyek eddig is rendelkezésre álltak.