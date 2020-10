Nem lesz hiány tüzelőből, de többet kell érte fizetni

Egyre hűvösebbre fordul az idő, ami csalhatatlan jele, hogy mindinkább benne járunk az őszben. Elkél a fűtés a kihűlt lakásokban, irodákban egyaránt.

A szénnel, fával tüzelők között akadnak, akik apránként szedik össze a hideg évszakra a készletet, míg mások nagy tételben egyszerre letudják. A tüzépesek szerint nincs okunk attól tartani, hogy hiány lesz tüzelőből, bár az árak emelkedésével számolni kell. De akinek az vonzóbb, erdőgazdaságoktól is vásárolhat.

– A fát voltaképp egész évben veszik, sokan már a nyári hónapok során beszerzik a télire valót. Jelenleg a hasogatott tölgyfa a legkeresettebb. Ennek jó a fűtőértéke és az ára is kedvező, mázsája 3900 forint – adott helyzetképet Várady Attila, a szolnoki Várady Tüzép vezetője.

– Szénből kínálunk cseh, lengyel és német fajtát. Hamarosan lesz lignit is, ennek a legkedvezőbb az ára, de a kalóriaértéke is a legalacsonyabb. A szén mázsája most 5300 és 8600 forint között mozog, a legolcsóbb a lengyel barnaszén, a legdrágább pedig a német brikett – számolt be róla Várady Attila. A Tüzép-vezető azt is elmondta, hogy mostanában nagy tételben nemigen vásárolnak az emberek, jellemzően 30 kilogramm és 10 mázsa közötti nagyságrendű beszerzések a jellemzőek. Fát 20 kilogrammtól 60–70 mázsáig terjedő mennyiségben vesznek egy-egy alkalommal.

– Nem lesz hiány tüzelőből, viszont a szénárak emelkednek az euró árfolyamának emelkedése miatt. Hazai szén már nemigen van, ezért elsősorban import szén kapható – mutatott rá.

A Téba Tüzépnek Jászberényben, Jászapátin, Jászladányban és Besenyszögön egyaránt van telephelye.

– Egyelőre nem tapasztalunk különösebb forgalomnövekedést – tájékoztatta hírportálunkat Szőllősi Zoltán Tüzép-vezető.

– De felkészültünk rá, vannak bőven készleteink, tűzifa és szén is. Szénből sikerült nyári áron beszereznünk, így nem kellett árat emelnünk. Hasogatott akácot mázsánként 4200 forintért, hasogatott vegyes keményfát 3600 forintért kínálunk, ez utóbbi tartalmaz bükköt, tölgyet és gyertyánt is. Van fabrikett huszonöt kilós kiszerelésben 6800 forint/mázsa áron, tízkilós keményfa brikett 800 forintért vagy mázsánként 8000 forintért.

– Nagyon szeretik a 25 kilogrammos csomagokban kapható német briketett, aminek 8700 forint az ára, ezt előszeretettel viszik kályhába, kandallóba. Ennek nagy előnye, hogy úgymond hamura ég, tehát ha rátesznek három kockát a tűzre, annak a hamuján másnap be lehet gyújtani. Ebből is elfogy évente több kamionnal. A lengyel diószenet is viszik, annak mázsája 7100 forint. Cseh barnaszenet mázsánként 5700 forintért árulunk. Automata kazánokba való daraszén is van, ebből is adunk el több kamionnyit egy évben. Mostanában inkább kisebb mennyiségeket vásárolnak, majd ha bejönnek a fagyok, akkor két–három mázsányi tételeket is visznek.

Szőllősi Zoltán azt is kifejtette, csak akkor fordulhat elő hiány az import szénből, ha december táján nagyon beállna a fagy. Ünnepek előtt már egyébként sem nagyon szállítanak külföldről, és ha tartósan nagy hideg van, ott is elsősorban a hazai igényeket akarják kielégíteni.

– Sokan várnak a szociális tűzifára, és addig nem akarnak rá költeni, amíg az tart. A jászberényi önkormányzat is most ruházott be nálunk nagyobb mennyiségben szociális tüzelőre. De sok helyen közvetlenül az erdőgazdaságoknál is be lehet szerezni a tűzifát. Ez persze hátrányosan érinti a Tüzépeket – jegyezte meg Szőllősi Zoltán.

Téli tüzelőanyagot a Nefag Zrt.-től is lehet vásárolni. Az állami tulajdonú erdőgazdaság honlapján is hirdeti az eladó tűzifát. Az illetékes hatóságokkal együttműködve, a tervszerű erdőgazdálkodás során keletkezett tűzifát értékesítik. Elsősorban kemény lombos fákat – ilyen az akác, a tölgy és cserfa –, másodsorban nyárfát árulnak. A szolnoki erdészet telephelyén is ezekből lehet válogatni.

– Az egy-két méter hosszú, vastag tűzifa ára köbméterenként 23 500 forintba kerül. A besenyszögin a szállítási költség miatt ugyanezért már 27 500 forintot kell fizetni. Ezek az aktuális piaci áraknak megfelelő összegek – felelte kérdésünkre Fehér Sándor, a Nefag Zrt. vezérigazgató-helyettese.