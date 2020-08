Nem merénylet áldozata lett Horthy István

Számos tévhit, rosszindulatú feltételezés és megalapozatlan összeesküvés-elmélet lengi körül még manapság is vitéz nagybányai Horthy István tartalékos repülő főhadnagy, kormányzó­helyettes halálának körülményeit. Magó Károly zászlós, roncskutató, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis és a RepTár munkatársa nyolc évvel ezelőtt már fényt derített az „igazság” valóságtartalmára: baleset és nem merénylet áldozata lett Horthy. Ráadásul bátor és kiváló vadászpilótának sem volt utolsó. Hetvennyolc éve történt…

Egy roncskutató szakemberekből álló héttagú csapat 2012. augusztus 13–23. között Oroszországba érkezett azzal a céllal, hogy felmérjék az ilovszkojei repülőteret, illetve Horthy István lezuhanási helyét. Az expedíció akkori sikere az volt, hogy megtalálták a főhadnagy lezuhant gépe becsapódásának középpontját, és egy olasz gyártmányú repülőgép darabjait (a kormányzóhelyettes az utolsó bevetésén az általa „Sheriff”-nek nevezett Héja típusú olasz repülőjével 1942. augusztus 20-án, Ilovszkoje közelében zuhant le).

Az expedíció helyszíni vizsgálódása előtt nem sokkal már született egy szakvélemény a tragédia körülményeiről. Aszerint emberi hibák, a kiképzés hiányosságai és a Héja vadászgépek repülési tulajdonságainak megváltoztatása okozta Horthy István főhadnagy halálos balesetét – állapította meg és hozta sajtónyilvánosságra 2012 júliusában a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis és az MH Honvédkórház szakembereiből álló bizottság. Az első nyomra Magó Károly egy karosszérialakatos műhelyben lelt rá.

Ott egy repülőgép-páncélt talált, amely egy Héja típusú vadászgépből származott. Eközben lelt rá a Magyar Nemzeti Levéltárban arra a levélre, melyet a Weiss Manfréd Acél- és Fémművek egyik illetékese írt a Repülő Kísérleti Intézetnek a Héják páncélbeépítéséről. Az pedig, hogy vitéz nagybányai Horthy István, aki Szolnokon szerzett repülőkiképzést, Héja típusú géppel zuhant le, végső lökést adott, hogy Magó zászlós egy csapatot verbuváljon a máig tisztázatlan, a történelmet befolyásoló esemény felderítésére.

Az elméleti kutatás alapjait a történelem adta. Horthy István főhadnagy és kísérője, Nemeslaki Zoltán őrmester 1942. augusztus 20-án hajnali öt órakor szálltak fel, feladatuk egy magyar felderítőgép kísérése volt. A vadászgépek viszonylag nagy sebességgel érkeztek a felderítőgép közelébe, ezért Horthy főhadnagy egy éles bal fordulóba kezdett, melytől gépe kipördült, és dugóhúzóba esett. Sikerült ugyan kijönnie a dugóhúzóból, a kis magasság miatt azonban a földbe csapódott.

A kutatás eredményét július 11-én hozták nyilvánosságra. A kutatók megállapították, hogy a baleset egyik oka a vadászgépre utólag felszerelt páncél volt. A Re-2000-esek – magyar nevükön Héják – ugyanis Olaszországból páncélozás nélkül érkeztek hazánkba, ahol a pilóták védelmére először olasz páncélozás beépítését tervezték, ám az elhúzódó ügyintézés miatt végül magyar páncéllemezeket használtak. A gép farnehéz lett, és megváltozott a repülési karakterisztikája.

A kormányzóhelyettes lezuhanásával kapcsolatos rosszindulatú találgatásokat is sikerült megcáfolniuk a kutatóknak. Egyesek szerint például a bevetés előtti éjszakán a névnapját ünnepelte, a bevetésre ezért másnapos állapotban szállt fel. A repülőorvosok azonban ezt cáfolják: „Az alkohol jelenléte a szervezetben olyan szellemi teljesítménycsökkenést és a tájékozódási képesség elvesztését, szemtekerezgést okozott volna a dugóhúzó fázisában, hogy a pilóta nem tudja kivenni a gépet a dugóhúzóból”. Horthy közismert volt angolbarátságáról és náciellenes érzelmeiről, utolsó, 25. bevetését teljesítette volna a keleti fronton. De a németek szabotázsát is kizárták. A helyszíni szemle megállapította, hogy a kormányszervek épek voltak a becsapódás előtt.

Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis és a Magyar Roncskutató Egyesület a lezuhanás 70. évfordulóján, 2012 augusztusában felkereste Horthy István főhadnagy lezuhanási helyét Ilovszkoje mellett. A „Szolnok–Ilovszkoje 1942–2012” elnevezésű expedíció kutatásai során előkerült leletek – köztük a Horthy István főhadnagy gépéből származó darabok, valamint a kormányzóhelyettes személyéhez köthető tárgyak – múzeumba kerültek.

Magó Károly tovább kutatott a szolnoki vadászrepülők harcairól, melyben a Moszkvában élő orosz kutatótársa, Borisz Davidov is segített. A dokumentumok szerint a szolnoki vadászok 1942. augusztus 6-án csaptak össze először a szovjetekkel. A szovjet 2. Légi Hadsereg P-39-es pilótái augusztus 6-án azt jelentették, hogy kettő Macchi-200-assal csaptak össze Korotojak térségében, és egy Macchit lelőttek. A szovjet pilóták a magyarok Re-2000 típusú gépét azonosították tévesen Macchinak, amit az olasz légierő használt Sztálingrád környékén. Az is okot adhatott a tévesztésre, hogy a magyar vadászok által használt Re-2000-ek festése is hasonlított a MC-200-as festéséhez, de az olaszok jóval délebbre harcoltak, ami kizárja, a Macchikkal való találkozást a magyar frontszakasz fölött.

Horthy főhadnagy és Nemeslaki őrmester tehát egy He-46-ost kísért felderítésre, és 4 óra 20 perc körül kerültek légi harcba. Anoskino-Davidovka körzetében repültek, amikor Horthy főhadnagy először egy magányos gépet vett észre, és megtámadta. Ekkor még három szovjet vadászgép bekapcsolódott a harcba. A szovjetek a magyar géppárt szétválasztották, Nemeslaki és Horthy elvesztették egymást szem elől. Horthy tüzelési helyzetbe került, és eltalálta az egyik szovjet vadászgépet, de az folytatta a harcot. Közben minden irányból támadták a kormányzóhe­lyettes gépét, melyet többször el is találtak.

A szorult helyzetben Horthynak egy bukófordulóval sikerült leráznia az ellenséget, és visszatért a repülőtérre. A kísérője Nemeslaki őrmester korábban leszállt, és jelentette, hogy szovjet terület felett vívtak légi harcot, miközben elvesztette szem elől Horthyt. A maximális repülési idő már lejárt, amikor megkönnyebbülve látták, hogy a kormányzóhelyettes gépe elérte a repülőteret, és szerencsésen leszállt.

Magó Károly kutatni kezdett Mihail Bikov könyvében, abból a célból, hogy van-e olyan P-39-es ász, aki igényelt győzelmet erre a napra. Kiderült, hogy a 153. Vadászrepülő Ezred négy pilótájának közösen ismertek el egy Macchi-200 győzelmet: Mihail Pertovics Ivanov főhadnagynak, Anatolij Vasziljevics Kiszljakov századosnak, Borisz Alekszandrovics Muhin századosnak és Szergej Ivanovics Mironov századosnak. A magyarok jelentése szerint négy szovjet géppel harcoltak, amit a győzelem igazolása is megerősít, mert négy pilóta közös győzelme volt.

Valószínűleg mindegyik lőtt Horthy gépére, ezért bajtársiasan négy részre osztották a sikert. Azonban Horthy visszatért. A szovjet pilóták tévedését az okozhatta, hogy Horthy főhadnagy zuhanással menekült, amire azt hitték, hogy lelőtték. Horthy jelentette, hogy az egyik LaGG-3-nak azonosított ellenséges gépet eltalálta, amit egyes források szerint később igazoltak is neki légi győzelemként. Ahogy az oroszok, úgy a magyarok is tévedtek az ellenséges repülőgép beazonosításában, mert a szovjetek bizonyíthatóan P-39-cel repültek.

A szovjetek által használt amerikai gyártmányú vadászrepülőgép új volt a fronton, ezért nem ismerték fel Horthyék. A légi harcban minden nagyon gyorsan zajlik, másodperceken múlik a győzelem vagy a hősi halál. Nincs idő az ellenfél alapos megfigyelésére, a típus azonosítására, és sok esetben képtelenség megfigyelni, hogy az ellenség lezuhant vagy csak megsérült, és vissza tud térni a repülőterére.

Magó Károly a mostani kutatásaiban újabb bizonyítékokat talált arra, hogy Horthy István nem volt alkalmatlan a kora miatt vadászpilótának. 38 évesen valóban idősnek számított a pilóták között, de egy jó képességű, edzett ember teljes értékű vadászpilóta lehetett (volt nála idősebb sikeres pilóta is). Az, hogy mennyire volt rátermett a kormányzóhe­lyettes, jól mutatja, hogy az ellenfelek legfiatalabb tagja, Muhin 21, Ivanov 24, Mironov 28, Kiszljakov pedig 24 éves volt ekkor, és a három utóbbi pilótának ekkorra már több légi győzelmét is igazolták, ami azt jelentette, hogy harcedzett katonák voltak.

Mind a négyen a háború folyamán ászok lettek, és ebben a harcban négyen sem tudták lelőni Horthy gépét, akinek ez volt az első légi harca. Az első éles összecsapásban a túlerő ellenére Horthy támadólag lépett fel, és el is találta az egyik ellenfelét, majd ügyesen manőverezve sikerült leráznia a szovjet pilótákat, ami azt bizonyítja, hogy alkalmas volt a frontszolgálatra! Bátor és harcos katona volt, aki egy ilyen szorult helyzetben is meg tudta védeni magát, ha a hadi szerencse úgy hozta – állítja kutatásai alapján Magó Károly.