Nem mindegy, hogy melyik lámpát kapcsoljuk fel az autón

Itt a tél, esik a hó, korábban sötétedik, ennek megfelelően az autó fényszóróira is többször van szükség. Azonban nem mindegy, mikor melyiket kapcsoljuk fel. Hiszen amellett, hogy zavaró, pénzbírsággal is sújtható, aki nem megfelelően használja autója lámpáit.

– Sajnos rendszeresen látom, hogy városon belül, jó látási viszonyok között is ködlámpával közlekednek néhányan. Egyrészt zavaró, másrészt pedig teljesen indokolatlan. Néha azon gondolkodom, hogy talán nem is tudják az ilyen autósok, hogy a ködlámpát kapcsolták fel – árulta el a megyebeli Szilvia.

S. Tóth-Gönczöl Szabina, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, lakott területen kívül, a forgalomban részt vevő járművet tompított fényszóróval nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.

– A tompított fényszóró helyett távolsági fényszórót használni csak lakott területen kívül szabad – tette hozzá.

A sajtóreferens kiemelte, tilos azonban a távolsági fényszóró használata abban az esetben, ha a szemből érkező jármű olyan távolságon belül van, ahonnan az autónk lámpája a szembejövő jármű vezetőjét elvakíthatja.

– Tompított vagy távolsági fényszóró helyett, illetve mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják – folytatta S. Tóth-Gönczöl Szabina. – Ilyen eset lehet a nagyon sűrű hóesés vagy a köd, tehát amikor az időjárási körülmények a biztonságos közlekedést nehezítik, és a fényszóró kevésnek bizonyul.

A sajtóreferens elmondta, amennyiben azonban a rendőr azt észleli, hogy valaki nem az előírtaknak megfelelően használja a lámpákat, abban az esetben a szabálysértési törvény alapján a körülményeket megvizsgálva mérlegelheti, hogy figyelmeztetéssel, avagy ötezertől ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtja az elkövetőt. Például, ha lakott területen kívül nem használja a tompított fényszórót, vagy indokolatlanul felkapcsolja a ködlámpát. Esetleg távolsági fényszóróját folyamatosan használja, és ezzel a szemből érkező járművek vezetőit zavarja.

S. Tóth-Gönczöl Szabina hangsúlyozta, a téli hónapokban különösen oda kell figyelni, hogy a jármű világítóberendezései működjenek, és erről elindulás előtt a járművezetőknek mindig meg kell győződniük.

– Tisztítsák meg az autójukat a hótól, a jégtől, hogy a kilátás minden irányba biztosított legyen, hiszen a látni és látszani elv télen fokozottan érvényes. Tartsanak a szokásosnál nagyobb követési távolságot, és kifejezetten ajánlott a téli gumi használata – emelte ki a sajtóreferens.

Többféle köd okozhat bajt

Meteorológiailag többféle ködöt különböztetnek meg a szakemberek, ennek megfelelően nem is minden esetben van szükség a ködlámpa felkapcsolására. A kisebb sűrűségű ködben, amikor több száz méterre ellátni, felesleges a használatuk. Azonban sűrű köd esetén vagy erős hóesésben indokolt lehet a ködlámpa működtetése. Közlekedéssel foglalkozó szakemberek szerint a hátsó ködlámpa felkapcsolása intenzív eső, illetve autópályán közlekedés esetén is erősen ajánlott. Hiszen ezzel azt is elősegítjük, hogy mi jobban látszódjunk…