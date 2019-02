Nem minden faluban van igény bölcsődei helyekre

Országszerte folytatódik a bölcsődeprogram. Jövő év végére minden településen, ahol legalább 40 háromévesnél fiatalabb gyermek él, vagy öt olyan család, ahol igénylik a szülők a bölcsődét, az önkormányzatoknak létre kell hozniuk az intézményt. Megyénk kistelepülésein is folyik az igényfelmérés, épülnek bölcsődék, ám nem egy olyan település is van, ahol nem számolnak egyelőre ilyen indításával.

Jászboldogházán az önkormányzat nemrég pályázatot készített el bölcsőde kialakítására. Huszonötmillió forintos költséggel a pályázat benyújtása a Belügyminisztériumhoz folyamatban van. Szűcs Lajos, a település polgármestere elmondta, hogy az óvodában van egy üres csoportszoba és ott szeretnének majd kialakítani bölcsődei csoportot.

– Tavaly, amikor felmértük, hogy mennyire lenne igény helyben működő bölcsődére, akkor körülbelül tizenkét gyermek ellátásának biztosítására érkezett igény. Ez a szám természetesen folyamatosan változik – tájékoztatott a polgármester.

Tiszaszőlősön még tavalyelőtt, 2017-ben felmérték a vonatkozó igényeket. Kiderült, hogy a településen szükség van egy kisebb bölcsőde kialakítására. Ennek megfelelően, tavaly megtették a szükséges lépéseket, elindult a tervezés.

– Kész a tervdokumentáció, jelenleg az engedélyezési eljárás zajlik. Egy mini bölcsődét szeretnénk kialakítani, mely körülbelül hat-nyolc gyermek ellátására lesz alkalmas – reagált hírportálunk kérdésére Kerekes András polgármester.

Ezzel a lépéssel ki is tudnák elégíteni az aktuális igényeket. A településvezető elmondása szerint, a jövőbeni bővítési lehetőségtől sem zárkóznak el. Az Alkotmány és Fő utak kereszteződésében lévő önkormányzati ingatlant szemelték ki erre a célra.

Az épület szerkezete már kész, a tetőt felújították. Egy bölcsőde számára megfelelően fogják átalakítani a jövőben.

Tiszavárkonyban az óvodával összevontan működött bölcsőde, ezt azonban már nem teszik lehetővé a jogszabályok. Így pályázati forrásból szeretnének egy mini bölcsődét létrehozni, számolt be róla nemrég hírportálunknak Hegedűs István polgármester.

Akadnak azonban megyénkben is olyan kis települések, ahol eddig sem működött bölcsőde, és előreláthatóan a közeljövőben sem valószínű, hogy indítanának.

Többek között Vezsenyen sincs még bölcsi, és mint Szabó Ferenc polgármester kérdésünkre kifejtette, igazából igény sincs ilyen jellegű elhelyezésre.

Akinek ugyanis kicsi gyereke van, otthon marad vele addig, míg el nem éri azt a kort, hogy be lehessen íratni az óvodába. Korábban pedig Tiszavárkonnyal kötöttek bölcsődei elhelyezésről szóló megállapodást.

Tiszasülyön sincs olyan intézmény, ahol a 3 évnél fiatalabbakra vigyáznának.

– Sajnos kevés a településen a kisgyerek. Legalább nyolc-tíz gyerekkel lehetne gazdaságosan működtetni egy ilyen intézményt, jelenleg pedig csak három-öt kicsi van – mutatott rá Pollák Tibor polgármester.

– Megépíteni ugyan meg tudnánk egy bölcsődét, de utána fizetni is kell az ott dolgozókat, akkor is, ha csak alig van gyerek, ami nem kis összeg. De egyelőre nem is jelezték ilyen igényüket a családok – fejtette ki a település vezetője.

Az talán nem meglepő, hogy a megye legkisebb településén, Hunyadfalván sincs bölcsődei ellátás.

Vékonyné Házi Eszter polgármestertől megtudtuk, jelenleg bölcsődés korú kisgyermek sincs náluk. Egyetlen három év alatti volt, de ők is elköltöztek, a többi gyerek pedig már nagyobb. Óvodába jelenleg tizenkét gyermek jár, őket a falugondnoki busszal hozzák-viszik Nagykörűbe, ez a lehetőség pedig a bölcsődések esetén is adott.

Csataszögön inkább kisbuszt szeretnének

Csataszög pici falu, még mini bölcsődét sem töltenének meg kisgyerekkel, mutatott rá Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester. A kicsiket és az óvodásokat az itt élők is Nagykörűbe hordják át. A polgármester elmondta, szeretnének pályázatot beadni egy kisbusz beszerzésére, jelenleg ugyanis tömegközlekedéssel viszik a gyerekeket, de Csataszög és Nagykörű között nem túl sűrű a buszjárat.

A legifjabbaknak kényelmesebb lenne mikrobusszal közlekedni, az iskolások pedig több délutáni foglalkozáson vehetnének részt, most ugyanis, ha hazajönnek, nem biztos, hogy van mivel visszamenniük például egy szakkörre.