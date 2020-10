Nem okoz fennakadást megyénkben az iskolai testhőmérés

Csütörtöktől kötelező a lázmérés az oktatási intézményekben. Október elsejétől minden tanuló és dolgozó testhőmérsékletét megmérik, akinek 37,8 Celsius-fok fölötti az érték, elkülönítik a társaiktól.

A beléptetést két szolnoki iskolában, Szandaszőlősön és a Fiumei úton hőkapu gyorsítja majd, melyet a közeljövőben szerelnek fel. A protokoll szerint 37,8 fölötti eredmény esetén különítik el a gyermeket, néhány perc elteltével újra mérnek, ha még az is magas, értesítik a szülőt, akinek fel kell venni a kapcsolatot a háziorvossal.

A Szolnoki Tankerületi Központ intézményei közül legtöbb helyre kézi lázmérők kerültek. A folyamat gyorsítása érdekében két iskolában hőkapuk felszerelését tervezik.

– Több mint négyszáz hőmérőnk van, amit a tanulólétszám és a bejárati ajtók számának függvényében arányosan osztottunk szét az intézmények között – tudtuk meg Szutorisz-Szügyi Csongortól, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatójától – Van ugyanis olyan iskola, ahol öt-hat ajtót is tudnak használni a különféle osztályok.

– A beléptetési rendet még szeptember elején kidolgozták, amely segíti a gyorsabb bejutást. Ugyanezen célból érkeznek még falra szerelhető hőmérők is. Azoknál a szolnoki intézményeknél viszont, ahol nagyobb a főbejárati forgalom, például Szandaszőlősön vagy a Fiumei úton, hőkapukat szereltetünk fel – tette hozzá Szutorisz Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerü­leti Központ igazgatója.

A Fiumei Úti Általános Iskolába több mint ötszáz gyermek jár, közel kétharmaduk a főbejáratot használja, most három dolgozó feladata a testhőmérsékletek mérése.

– Szerdán tesztnapot tartottunk, ami mindenféle fennakadás és hosszabb sorban állás nélkül zajlott. Mint általában, csütörtökön is a legtöbben fél és háromnegyed nyolc között érkeztek, ekkor kellett egy keveset várakozni. A szülők és a gyerekek is partnerek voltak, mindenkinek határérték alatt volt a testhőmérséklete, így senkit sem kellett hazaküldeni – részletezte Rusvai Károly, a szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola igazgatója.

– Az előírások szerint 37,8 Celsius-fok észlelése esetén el kell különíteni a gyermeket. Általában, ha közelít valaki a határértékhez, újra mérjük a testhőmérsékletét. Problémás esetben elkülönítjük, és értesítjük a szülőt – számolt be a folyamatról.

A jogszabályi rendelkezések értelmében a Szolnoki Szakképzési Centrum tizenegy szakképző intézményének épületeibe, továbbá telephelyeinkre való belépéskor – a kötelező kézfertőtlenítés és maszkhasználat mellett – minden esetben megtörténik a tanulók, a képzésben részt vevők, az oktatók és az intézmény más alkalmazottai tekintetében is a testhőmérséklet mérése. A közel nyolcvan érintésmentes hőmérő többségét a fenntartó, az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította, de jelentős számban szereztek be lázmérőket saját forrásból is.

– Bár a rendelkezést október elsejétől kell betartani, a centrum esetében már szep­tember közepe óta végezzük a testhőmérséklet-mérést. Valamennyi oktatási- és műhelyépületünk esetében egyszerre, egy időben több bejáratot használhatnak az érkezők, így több mérési pontot tudtunk kialakítani, ezzel sikerült a torlódásokat, a sorban állást elkerülni – tájékoztatta hírportálunkat Pogány Attila, az Szolnoki Szakképzési Centrum kommunikációs referense. – Az eddigi tapasztalatok alapján fennakadás egyetlen alkalommal sem történt, továbbá az országos tiszti főorvos által meghatározottnál magasabb testhőmérséklet miatt sem kellett eddig kiszűrni senkit – tette hozzá.

Az iskolák mellett a Szolnok Városi Óvodák tagintézményeiben is bevezették a lázmérést. Az óvodapedagógusok kézi hőmérővel, a csoportszobába belépő gyermekeken végzik a vizsgálatot. Az elmúlt hetekben meglehetősen sok volt a hiányzó az oktatási intézményekben, a tapasztalatok szerint viszont a megbetegedések hátterében leginkább az ősz eleji egyszerű megfázások álltak.

Karcagon már két hete a napi rutin része a tanulók vizsgálata

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményben már két hete mérik belépéskor a tanulók testhőmérsékletét, így nem okozott problémát eleget tenni a kötelezvénynek – tudtuk meg Mester Anikó igazgatótól.

A szükséges testhőmérséklet-mérőket a tankerülettől kapták éppúgy, mint a pedagógusok és a technikai személyzet tagjai a két-két mosható textilmaszkot és az arcpajzsot. A napokban hat szenzoros kézfertőtlenítő is érkezett, ezeket a bejárati ajtókhoz helyezték el. Az iskolába két kapun történik reggelente a beléptetés, itt mérik a diákok testhőmérsékletét, az épületek bejáratánál pedig kötelező a kézfertőtlenítés.