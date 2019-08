Nem szűnt meg, sőt, jubileumi évre készül a Szolnoki Honvéd SE

Július végén, Honvédelmi Sportegyesület Szolnok néven új sportklub alakult a megyeszékhelyen. A szervezet neve kísértetiesen összecseng egy nagy múltú szolnoki sportklub nevével, ami miatt többekben felmerült a kérdés: talán megszűnt a Szolnoki Honvéd Sportegyesület? De nem ez a helyzet. Az SZHSE él és virul, jelenleg tizenkét szakosztállyal, hozzávetőlegesen négyszázötven sportolót foglalkoztatva működik.

Július 26-án, egy napon, szinte egy időben két katonapolitikus – dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és dr. Simicskó István, a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke – is a megyeszékhelyre látogatott.

Előbbi a Széchenyi városrészben található MH Béketámogató Kiképző Központban tartott szakmai előadást, a XX. Euroatlanti Nyári Egyetem zárónapján. Utóbbi pedig a Felső-szandai réten elterülő sportrepülőtéren látogatta meg az első nyári repülőtábor „lakóit”, annak zárónapján. Simicskó István – Szalay Ferenc polgármester és dr. Bali Tamás ezredes, az MH 86 Szolnok Helikopter Bázis parancsnokhelyettese társaságában – ekkor jelentette be hivatalosan a „Honvédelmi Sportegyesület Szolnok” nevű klub megalakulását.

Megtudtuk, hogy négy szakosztállyal kezdi meg működését az egyesület: vitorlázó, motoros vitorlázó, motoros kisrepülő és ejtőernyős. A klub – amelynek tagjai (jelenleg ötvenketten vannak) civilek és katonák – elnöke dr. Bali Tamás, alelnökei pedig Rezák László önkormányzati képviselő és Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum igazgatója. Ez esemény után kapott szárnyra a téves hír, miszerint megszűnt volna a nagy múltú Szolnoki Honvéd Sportegyesület – habár a közvélemény, de talán még az érintett sportklubok tagsága számára sem tiszta teljesen, hogy a vitorlázók, repülőzők, ejtőernyősök melyik egyesületnek (SZHSE, SZRE, SZHSRE, Tiszavidék SRE, Szolnoki Pelikán RE) az igazolt sportolói. Az érintett klubok rendszerváltozás utáni megalakulásait és megszűnéseit egyébiránt a Felső-szandai sportrepülőtér tulajdoni, üzembentartói és bérbeadói jogviszony-vitái generálták.

„Újjáéledhet a szolnoki sportrepülés és ezzel együtt megvalósulhat a fiatalok pályára irányítása a katonai, illetve a polgári repülés irányába. A feladatokat egy olyan új egyesület láthatja el, amelynek az alapításához szükséges szándéknyilatkozatot csütörtöki ülésén fogadta el a megyeszékhely közgyűlése” – erről szóltak a tudósítások már három évvel ezelőtt.

A helyi közgyűlés 2016. október 28-i ülésén döntött egy új városi–katonai sportklub megalakításáról. „Szándékunk szerint a Honvédelmi Minisztérium finanszírozza az egyesületet, Szolnok város pedig az üzemeltetési feladatokba kapcsolódik be” – nyilatkozta három éve Szalay Ferenc polgármester. Tulajdonképpen most jutottunk el oda, hogy négy szakosztállyal megalakult a Honvédelmi Sportegyesület Szolnok nevű klub.

És mit jelenthet ez a Szolnoki Honvéd Sportegyesület életében? Dr. Dunai Pál, a SZHSE ügyvezetője hangsúlyozta, hogy nem keresztezi egymás útját a két egyesület.

– Tulajdonképpen mi egy klasszikus sportegyesület vagyunk. A triatlonosokkal hamarosan kiegészülve, összesen tizenhárom szakosztályt működtetünk. Asztaliteniszt, atlétikát, dzsúdót, női kézilabdát, férfi kosárlabdát, kispályás labdarúgást, tájfutást, teniszt, tollaslabdát, műugrást, úszást, a nemrégen létrejött katonai küzdősportot és néhány héten belül a bejegyzésre váró triatlont.

– A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége közvetlen és a Honvédelmi Minisztérium pályázati támogatásai mellett sportolói és pártolói tagdíjakból tartjuk fent magunkat, és önálló társadalmi szervként működünk. Sportolóink között voltak és ma is vannak ismert, sikeres és nagyszerű korosztályos és felnőtt válogatottak, de vannak lelkes és szintén eredményes amatőrök is.

– Az SZHSE az alapító okirata szerint 1951-ben alakult, és a jubileumi hetvenedik évben szeretnénk jeles programokkal megünnepelni eleinket, magunkat, a múltjában dicső, jelenében működő és jövőjében is áldásos tevékenységet folytató egyesületünket – jelezte összefoglalójában is dr. Dunai Pál, hogy a Szolnoki Honvéd Sportegyesület ma is jól prosperál.