Nem volt egyszerű, de határidőre elkészültek a fejlesztésekkel

Határidőre elkészültek a hunyadfalvi önkormányzati épületegyüttes energetikai korszerűsítésének munkálatival.

A nagyszabású beruházásra még tavaly nyertek el 27,15 millió forint támogatást. A tervek szerint a tavasszal meg is kezdődtek volna a munkálatok, ám nem várt nehézségekbe ütköztek. A pályázat benyújtása óta ugyanis olyannyira megemelkedtek az építőanyagárak, hogy az eredeti kalkulációhoz képest az ez évi számítások jóval magasabb költségeket vetítettek elő.

Úgy látszott, plusz négymillió forintot kell előteremteni a fejlesztés megvalósításához, de mivel saját költségvetéséből a megye legkisebb települése ezt az összeget nem tudta volna előteremteni, egy ideig kétséges volt a beruházás sorsa.

Szerencsére – mint arról Vékonyné Házi Eszter polgármester beszámolt – sikerült olyan kivitelezőt találni, mely végül az elnyert összegért vállalta a munkát, így végül a korszerűsítés minden pontja megvalósulhatott, és el is készült a november végi határidőre. Már megtörtént a műszaki átadás.

Az épületek falait, homlokzatát, födém részét vastag hőszigeteléssel látták el, a külső nyílászárókat kicserélték, dupla szigetelésű ajtókat helyeztek be. Az intézményt akadálymentesítették, így mozgáskorlátozottak is nehézség nélkül látogathatják, a mosdót is könnyen tudják használni.

A fűtési rendszert teljesen felújították, új, modern kazánt szereltek be, bár a régi aprítékos fűtőberendezés is megmaradt. Mindezzel jelentősen tudják csökkenteni energiaköltségeiket.

Az épületek külső fala is új színezést kapott. A könyvtárépület bejáratához címer is került. A polgármester elárulta, a magyar címer mellé a faluét a beruházás kivitelezője mintegy ajándékként csináltatta. A címereket Torda Ferenc készítette.

A polgármester elmondta, a fejlesztés itt még nem ér véget, szükség lenne a tetőzet felújítására, cseréjére is, mint látható is, a tetőfedő cserepek is régiek, elhasználódtak. Ennek megvalósításához az elkövetkezendőekben újabb pályázati lehetőségeket keresnek, hiszen egy ilyen beruházás túl magas összeget igényel ahhoz, hogy egy ilyen apró település azt saját költségvetéséből előteremtse.