Nemcsak hasznos, divatos is lehet a maszk

Amikor márciusban a tavasszal együtt beköszöntött a vírushelyzet, az egyszer használatos szájmaszkokból gyorsan hiánycikk lett.

A patikák ajtajain rendre olvashattuk: A szájmaszk elfogyott. Ez gyors reagálásra késztette az embereket, voltak, akik otthon készítettek maguknak orrot takaró alkalmatosságot. Azok pedig, akik rendelkeznek némi varrótudománnyal, csinosabb, formatervezettebb textilmaszkokat varrtak. Egyre több szájmaszk készült és készül, megszámlálhatatlan színű, mintájú változatban. Az emberek pedig válogatnak ezek között, ki-ki saját elképzelése szerint.

– Többféle mintájú maszkom van már. Egyik kedvencem a tyúkokkal díszített, a másik pedig, amelyik ugyanolyan, mint a lányomé. Ezen szivecskék vannak, ha együtt megyünk valahová, mindketten az ilyen maszkunkat tesszük fel – meséli Szabó Aranka. A szolnoki családanya azt is elmondta, hogy a férje kapott egy fekete maszkot, de nem szereti.

– Egyre több ember hord feketét, de a párom szerint ez nem divatos, ő inkább a mintás maszkokat részesíti előnyben – tette hozzá a fiatalasszony.

Van, aki „hivatásához” választott arcfedőt. Rimóczi Árpád egy fecskékkel mintázott maszkot hord éppen.

– Egy szintén madarász cimborámtól kaptam ezt, melyet az édesanyja varrt. Egyértelműen ez most a kedvencem – mondta el a nagykörűi madarász, túravezető.

Vannak, akik az egyszínűeket kedvelik, mások a kirívó darabokat. Egyre több helyen be lehet szerezni a szájmaszkokat, ráadásul megszámolhatatlan változatban.

– A gyerekek elsősorban valamilyen figurával díszített maszkokat választanak, vannak kedvelt mesefigurások is, az idősebbek általában szolidabb darabok mellett döntenek. A fiatalok körében nagy divat most az a maszk, melyen egy kinyújtott nyelv látható. Ezzel kicsit jobb kedvre derítik magukat és azokat, akik látják őket. És most, hogy közeledik a karácsony, népszerűek az ünnepi mintákkal pompázó maszkok. A széles választékkal együtt sokan még most is inkább az egészségügyi maszkokat vásárolják – sorolta a kínálatot egy maszkárus.

A maszk tehát életünk része lett. Nem lepődhetünk meg azon, ha manapság már maszkdivatról beszélünk. Vannak tájegységek, melyek maszkokon is megjelennek, egy-egy település szívesen „hirdeti” magát egy helyi különlegeséggel. Nagykörűben például nem véletlenül népszerűek a cseresznyemintás arcfedők. Ráadásul a tervezők, divatcégek is lehetőséget láttak a maszk-iparágban, sokan piacra dobták saját kreációikat. A vállalkozásoknak, cégeknek is jó marketing a maszkviselés, reklám gyanánt saját logójukkal ellátott maszkokat adnak dolgozóiknak, ügyfeleiknek.

A TRV Zrt. is készíttetett saját logóval ellátott maszkokat.

– Igaz, csak kis mennyiségben, de különböző színekben készültek saját maszkok, melyeknek a dolgozók körében hatalmas sikere van. Sokan nem csak a munkahelyen, hanem külső helyszínen, például boltban, piacon is ezt használják. A munkatársak szerint a céghez való lojalitást is erősíti a logózott, saját maszk, ami „csak a övéké”. Ahogy mondják, 2020 új divatot hozott: a céges pólókat a céges maszkok szorították háttérbe – mondta el a témával kapcsolatban Joó Zsuzsanna, a TRV Zrt. PR- és maketingmunkatársa.