Nemzetközi nyári alkotótábor nyílik

A Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület nemzetközi nyári alkotótábort tart július 22-től 28-ig.

Mint Szabó Katinka elnöktől megtudtuk, a táborban hagyományos aratási jelképek készülnek, megtanulják a csuhésodrást, a simított szalmából képek alkotását, de csuhéfigurákat, virágokat és szalmaszakajtót is készítenek a felnőttek.

A gyermekeknek pedig A mesék világa címmel lesz kézművestábor augusztus 5-től. A hét során a gyerekek ruhát varrnak, készítenek gyöngy- és kagylóékszereket, szélharangot kagylókból, homokképet is.

A tengerek élőlényeit különböző technikával idézik meg, így készül tutaj, hajó, de lesznek hercegnőmakettek 3D-ben, koronák, varázstükör, paloták, várak. Készülnek robotok dobozokból, űrhajók, repülőcsészealjak, szörnyek, kavicsautók. Felhasználnak terméseket, melyből állatokat készítenek, s persze a fiúknak kard, tőr készítése is lesz.

A foglalkozásokat sport- és kulturális programok is színesítik majd, és a hetet a szülőkkel közös beöltözős délután zárja most is.