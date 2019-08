Nép- és hastáncbemutató is szórakoztatta az inokaiakat

Pörgős, ugyanakkor családias hangulatú falunapot tartottak Tiszainokán. Az elszármazottak találkozójával összekötött rendezvényen közel ezren szórakoztak együtt a kastély parkjában. A napindító zenés ébresztő és zászlós felvonulás után tartott ünnepi szentmisén a felajánlott, porcelán magyar és inokai címert meg is áldották. A helyi nyugdíjasklub tagjai éjszakába nyúlóan sütötték a lángost, a napot feledhetetlen hangulatú utcabál zárta.

Idén huszon­egyedik alkalommal rendezték meg a településen a falunapot az elszármazottak találkozójával összekötve. A színes programkavalkád közel ezer embert vonzott.

– Az Inokáról elszármazottakat minden évben levélben értesítjük, sokan közülük már várják a lehetőséget, hogy újra találkozhassanak egykori szomszédaikkal – mondta Kiss Erzsébet

Eliza polgármester, aki helyi támogatókkal együtt falunapi csalogató címert is festett az inokai leágazásnál, ezzel is minél több embert csábítva a faluba. A reggeli zenés ébresztő után a cibakházi gyermeknéptánccsoport és a Czibak Imre Nyugdíjas Klub műsora szórakoztatta a korai órákban a főtérre kilátogatókat.

A zászlós felvonulást követően ünnepi szentmisére várták az érdeklődőket. Egy vállalkozás felajánlásából magyar, valamint tiszainokai címert készítettek, melyeket az ünnepi program keretében meg is áldottak.

A falunapi forgatag a kastélykertben folytatódott, ahol a színpadon színvonalas produkciók szórakoztatták a résztvevőket. A helyi Szőke Tisza Nyugdíjas Klub tagjai éjfélig sütötték a finomabbnál finomabb lángosokat a vendégek nagy örömére.

A program összeállításában a fiatalokra és idősebbekre egyaránt gondoltak. Kirakodóvásár, arc- és csillámfestés, valamint az ilyenkor szokásos ugrálóvár várta a legkisebbeket.

Szólt magyar nóta, operett, de slágerek és gyerekdalok is felcsendültek a falunapon. Szabó Csaba életműdíjas nótaénekes zenélt az ebéd ideje alatt, később a cibaki gyerek- és nyugdíjas-néptánccsoport ismét színpadra állt, ahogy a nagyrévi Tiszavirág és Tisza Gyöngye műsorát is élvezhette a közönség. Az operett-előadás során Gór-Nagy Era és Kertész Iván hangja töltötte be a teret.

– A tombolahúzáson négy nagy sertés talált gazdára, melyek közül hármat környékbeli családok nyertek meg – mesélte Kiss Erzsébet Eliza.

Az est fénypontjaként Mr. Rick minden várakozást felülmúlva szórakoztatta a hallgatóságot. Három Anikó és táncosai igazi török hangulatú hastáncműsorukkal kápráztatták el a nézőket. A nap lezárásaként Kánya Dániel zenés utcabálja ragadta magával a táncolni vágyókat.

– Igazi családias, szeretetteljes, bohókás, pörgős nap volt – hangsúlyozta a település polgármestere.