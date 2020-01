Népszerű horgászhal a süllő, sokat telepítettek vizeinkbe

Népszerű halunk a süllő. Ezt bizonyítja az is, hogy a szilveszter éjfélig tartó Év hala internetes közönségszavazáson a három jelölt közül a süllő kapta a legtöbb voksot, maga mögé utasítva a szintén kedvelt csukát. A kevéssé ismert, horgászok által nem fogható, fokozottan védett német bucó, talán épp azért, mert kevesen ismerik, a harmadik helyre szorult.

Megyénk horgászai is lelkesen fogadják, ha süllő akad a horogra. Boros Attila több mint négy évtizede űzi a halakat, és egyik nagy kedvencének vallja a süllőt.

– Nagyon szép hal, és mi tagadás, igen ízletes is – nyilvánított véleményt a horgász. – Szereti az egész család, mivel nincs tele szálkával, mint a csuka, így elég gyakran fogyasztjuk sülve. Vannak olyan partszakadások, kövezések, víz alatti tuskók, ahol csapatosan tanyáznak, persze nem szívesen árulja el az ember a favorit helyeit.

– Ősszel harap legjobban, de akár a nyári kánikulában is fogható, bár fülledt időben elég finnyás, olyankor szívesebben kóstolgatja a kis horgon a trágyagilisztát, mint a műcsalit vagy a kishalat. Többször megesett már, hogy dévérre szerelt fenekező készségemmel akasztottam. Jó dolog egyébként ez az internetes szavazás, ha voksolni nem is szoktam, mindig megnézem, melyik hal győzött. A süllő megérdemli! – helyeselt Attila.

Hegedűs József is előszeretettel horgászik ragadozó halakra, pergetni főleg a Tiszán szokott. De múlt évben például az Alcsi-Holt-Tiszán akasztottak szép süllőket barátokkal, pedig oda csak pár napra váltott jegyet.

– Királyi halfaj, csak sokszor nehéz megtalálni őket – vélekedett. A horgon ugyan nem küzd olyan vadul, mint a szavazásban ezüstérmes csuka, de legalább nem is szokta elharapni a zsinórt. Vicc, hogy általában a csuka fogaitól óvják az embert, engem viszont két éve épphogy egy süllő harapott meg alaposan, jó nagy példány volt, méretes ebfogakkal. De ez persze nem vette el a kedvem, hogy horgásszak rá! – nevetett József.

A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége is gondolt e nemes halat kedvelő horgászokra: 2019-ben a Tisza megyei szakaszán 256 ezer előnevelt süllőt telepítettek a folyóba, de jutott e nemes ragadozóból a Nagykunsági-főcsatornába is. Az apróságok idén még nem, de néhány év múlva a pecások zsákmányát gyarapíthatják.

– Horgászainknál ez a hal a „király” kategória – nyilatkozta Donkó Péter szövetségi titkár. – A Nagykunsági-főcsatornára például kimondottan miatta jönnek akár messziről is, ha jól lehet fogni. A napijegyet váltók is jellemzően a süllő, valamint a csuka miatt látogatják vizeinket. Szerintem jók is a fogási lehetőségek, persze meg kell tanulni rá horgászni. Vannak időszakok, amikor kimondottan jól harapnak, de a csatornán egész év során fogják a pergetők. És utána el is fogyasztják, aminek örülünk, hiszen kulinárisan is kiemelt jelentőségű halról van szó – hangoztatta Donkó Péter.

– Éttermünkben a süllő a legkeresettebb hal, az étlapon is ez dominál a halételek között – tudatta a tiszafüredi Hableány Hotel igazgatója, Ábrahám Tamás. – Szerintem is ez a legfinomabb. Csak elég húzós ára van, ez az egyik legdrágább halfaj. Tiszafürednél sokan horgásznak helyiek és máshonnan érkezők is, sőt több munkatársunk is, és ahogy beszélgetek velük, az derül ki, legtöbben süllőre mennek.