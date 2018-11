Ezért népszerűek az iskolai előkészítők

Idegen nyelv, testnevelés, képességfejlesztés – általában ezekből tartanak előkészítő órákat megyénk iskoláiban a nagycsoportos óvodásoknak. Ezeken a foglalkozásokon a leendő osztályfőnökök vagy szaktanárok készítik fel a kicsiket a negyvenöt perces órákra, játékos formában. Így mindenki megismeri egymást, és szeptemberben már egy megszokott környezetbe csöppen a gyermek és a szülő is.

– Mindenkinek megvan a nevét jelző táblácskája? – Igen! – érkeznek azonnal a lelkes válaszok sok-sok gyermekszájból. Szinte alig van talpalatnyi hely szerda délután a Kassai Úti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola zsibongójában, szülők és nagycsoportos óvodások gyülekeznek az iskolai előkészítő foglalkozásra.

– Ide szeretném íratni a kislányomat, Vandát. Fontosnak tartottam, hogy az iskolát ne csak kívülről mutassuk meg neki, hanem megismerkedjen az épülettel, a tanító nénikkel és az egész iskola hangulatával. Emellett, hogy szokja azt is, hogy játékos feladatokkal ugyan, de már negyvenöt percig kell figyelnie. Jó látni, ahogy lelkesen szalad át délutánonként az óvodából, majd büszkén mutatja a kitöltött feladatokat. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom ezeket a délutánokat, hiszen így nem csak egyetlen nyílt napon keresztül kapok bepillantást az iskola életébe – vélekedik Rácz-Varga Violetta szülő.

– Ez már a második év, hogy ilyen rendszerességgel tartunk iskolai előkészítőt. Tavaly kezdtünk hozzá ennek a programnak a kidolgozásához és elindításához. Minden hónapban három szerda délutánt választottunk ki, negyvenöt percen keresztül tartanak ezek a játékos foglalkozások. Három tematikát dolgoztunk ki, van egy olyan, amelyen rajzolnak, színeznek, közben mondókákat, versikéket tanulnak, a másodiknak angol tematikája van, angol dalocskákat tanulnak meg játékos formában. Hangsúlyozom, ez csak úgymond ráhangolás, semmilyen előzetes tudást nem igényel. A harmadik pedig a mozgásos foglalkozás, ez egy újdonság idén – sorolja ­Váradi Éva igazgató.

Hozzáteszi, rendkívül nagy az érdeklődés az iskolai előkészítő foglalkozásokra, éppen ezért időben elkezdték ­szervezni, látva, hogy tavaly mennyire igényelték a szülők.

– Szeretnék, hogyha a gyermekük már az ismert tanító nénihez kerülne. Ez adhat nekik egyfajta biztonságot, és könnyebben meg tudják ­hozni a döntést, hogy melyik iskolába írassák a lurkójukat. Mindenkit tudunk fogadni, csak azért kérünk egy kicsi előzetes jelzést, hogy tudjuk, hány csoportot hozzunk létre. ­Arra törekszünk, hogy ezek a negyvenöt percek ne osztálytermi foglalkozás érzetét keltsék, hanem játékos, igazán kis csoportos foglalkozások legyenek – hangsúlyozza az intézményvezető.

A zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskolában már több éve tartanak előkészítő foglalkozásokat.

– Kéthetente negyvenöt perces foglalkozásokra kísérik át a nagycsoportosokat az óvodából az iskolába, ahol általában a leendő tanítójuk foglalkozik velük. Olyan foglalkozások is vannak, ahol szaktanárokkal is találkoznak, például angol nyelvi foglalkozásainkon. November végén, december elején kezdődnek el ezek az előkészítő órák, mely a beiratkozás időpontjáig, vagyis tavaszig tart – árulja el lapunknak Polónyi László igazgató.

A tiszavárkonyi Endre Király Iskolában viszont nem tartanak iskola-előkészítőt, ugyanis annyi egyéb foglalkozást, programot biztosítanak a tanulóknak a szakköröktől kezdve a sportnapig, hogy az óvodásokra már nem lenne idejük. Az alsósokat oktató vezsenyi tagintézményben sincs előkészítő, az elsősök iskolai életbe való beilleszkedését viszont a pedagógusok mellett a velük együtt összevont osztályban tanuló nagyobb gyerekek is segítik.

Nagyon fontos, hogy a kicsik megismerjék a termeket

A törökszentmiklósi Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája hétfőnként testnevelésből, kedden pedig angol nyelvből tart játékos iskolai előkészítőket.

– Nagyon népszerű a szülők körében. Az óvodába is elmegyünk a gyerekekért, áthozzuk őket. A tornateremben már ott van minden eszköz, és a szülők is részt vehetnek az órákon. Angolból két csoport is van. Nálunk sincs létszámlimit, mindenki jöhet. Nagy az érdeklődés, tegnap is negyvenen-negyvenöten voltak. Nagyon fontos, mert a gyermek megismeri az iskolát, így mire jön első osztályba, már tudja, ki a tanítónénije, tudja melyik terembe jár majd. Sokkal otthonosabban érzi magát és bátrabb lesz a gyerek azáltal, hogy már van helyismerete, például hol van a mosdó, hol öltözhet. A szülő is látja azt, hogy jó helyen van a gyerek. Közelebb kerülhet egymáshoz a szülő-nevelő-gyermek hármas – mondja Görömbei Nóra tanító.

Borítókép: illusztráció

Forrás: Shutterstock