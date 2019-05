Néptáncosok lepték el a karcagi kulturális központot

Fergeteges hangulatot varázsoltak a Déryné Kulturális Központ színpadára a minap az intézményben működő néptánc csoportok, a Pipás zenekar kíséretével.

Szepesi Tibor igazgató köszöntőjében elmondta, 15 éve van néptáncoktatás az intézményben, ahol már az óvodásoktól a középiskolásokig vannak táncosok.

A népviseleti ruhákat az elmúlt évek során az intézmény pályázati forrásokból és a jótékony néptáncos bálok bevételeiből szerezte be.

A kétórás gála után, ahol meglepetésként a táncos gyerekek szülei is felléptek egy tánc erejéig, most is jótékony bált tartottak a Dérynében a fenti célokért.