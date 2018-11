Női lovas polgárőrt választottak a nagyrévi polgárőrség vezetőjének

Egyre népszerűbb a lovas polgárőrség – méghozzá a nők körében! Nagyréven például a helyi polgárőrség vezetőjének is egy fiatal hölgyet választottak meg, Eörsi Ritát.

– Ne csodálkozzon senki, ha egy nőt lát polgárőr­ruhában lóháton! Manapság bizony többen vagyunk mi, hölgyek lovas polgárőrök, mint férfiak. Az ok is egyszerű: már a lovasok között is sokkal több a nő – mondja Eörsi Rita, a Nagyrévi Polgárőrség nemrégen megválasztott fiatal vezetője.

Persze, felmerül a kérdés, mennyire lehet egy törékeny, csinos teremtést komolyan venni szolgálat közben, amikor lóhátról igyekszik rendet tenni.

– Hiszem, hogy valamennyi bűnmegelőző hatása igen­is van a munkánknak. Egyébként pedig, amikor a ló hátán ülök, nem látszik, hogy alacsony vagyok, vékony és törékeny.

– Ráadásul egy hatszáz kilós állat megjelenése igen­is tekintélyt parancsoló, ha csak arrébb löki az embert, már megérzi. Ha meg olyan fickóval találkozok, akivel végképp nem szívesen kerülök konfliktusba, úgyis hívom a rendőröket – magyarázza Rita.

Szerinte a legtöbb helyen egyébként elég csak megjelenni és elvonulni, máris rend lesz.

Nagyréven jelenleg hat lovas polgárőr dolgozik, a „négylábú kollégák” nagy részét Rita készítette fel a járőrözésre.

– Egy polgárőrlónak izgalmas feladatokat kell teljesítenie a vizsgán, hogy végül szolgálatba állhasson. Szalagfüggönyön kell keresztülmennie, a lovasnak egy zörgő zsákot kell maga után húznia úgy, hogy a jószág ne riadjon meg, mozdulatlanul kell állnia, miközben fegyver dörren mellette, rámpákon kell átsétálnia.

– Nem gondoltam, hogy ezt az én lovaim megcsinálják, mert egyébként díjlovaglásban, díjugratásban, fogathajtásban versenyeznek. Azaz, egészen másfajta kiképzést kaptak. Szerencsére ügyesek voltak, így beállhattak polgárőrnek!

Eörsi Rita szerint lovai nagyon okosak (persze, ez egyedfüggő is), ezért kiváló kollégának bizonyulnak a „bevetéseken”.

Sokszor aggódik állataiért

– Kedvenc lovam Roxán, egy tizennyolc esztendős kanca, korábban díjugratásban versenyzett velem – árulja el Eörsi Rita.

– Elrontott lóként került hozzám, folyamatosan ijesztgette volt gazdáit. Amikor felnyergelték, hanyatt vágta magát. Aztán hozzám került. Bár engem is összetört néhányszor, de kitartottam mellette. Azóta a legjobb barátok vagyunk.

Eörsi Rita bevallja: nagyon félti a lovait, főleg, ha szolgálatba indulnak.

– De ilyenkor az jut eszembe, máshol is történhet velük baj. Olyan ez, mint az anyaság: bármennyire aggódunk gyermekünkért, nem tarthatjuk bezárva őt.