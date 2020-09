Nosztalgia gőzös gördült be a szolnoki vasáutállomásra

Türelmetlen várakozás övezte a Szolnokra érkező gőzvontatású nosztalgia szerelvény érkezését szombaton délelőtt. A Szolnok Napi programsorozat részeként immár hagyomány a különleges vonat begördülése. Akadtak, akik gyermekkorukra visszaemlékezve csodálták a fekete monstrumot.

– Túrkeve és Mezőtúr között utaztam ilyennel. Régen volt, mégsem lehet elfelejteni – mesélte Kiss Erzsébet, szolnoki nyugdíjas.

A peronon családok is szép számmal várakoztak.

– Sokszor járunk ki a vasútra vonatokat nézni, a fiaim nagyon kedvelik ezeket a járműveket, de a nosztalgia vonatot most látjuk először. Az eddigi városnapokon mindig a belvárosi programokat részesítettük előnyben – mondta Süveges Ildikó, aki a mozdony történetének is utánanézett.



A gőzös végül az első vágányra futott be, ahol kicsik és nagyok egyaránt körbejárták a szerelvényt. A résztvevők a Pest-Szolnok vasútvonal megnyitásának 173. évfordulójára is emlékeztek.

Kerékgyártó József, a MÁV Start Zrt. vezérigazgatója az ünnepségen elmondta, hogy a vonalon egy István nevű mozdonnyal indult meg a közlekedés.

– A vasútnak van ereje, volt múltja és lesz jövője is. A vonatközlekedés folyamatosan fejlődik, versenyképessé válik, de az elsődleges célja, hogy mindig az emberek szolgálatában álljon – emelte ki beszédében. – A generációk örökségét alázattal kell kezelni. A város is sokat tett a vasútért, de a vasút is a városért – összegezte.

Szalay Ferenc polgármester hozzáfűzte, Szolnok a vasúton keresztül ünnepel.

– Bár rendhagyó, szűkített formában, de megemlékezünk a város múltjáról. Még a millennium idején döntöttünk arról, hogy a vasút legyen a városnapi ünnepség központjában, hiszen meghatározza a megyeszékhely és a térség ipari fejlődését, családok ezreinek biztosít stabil megélhetést – fejtette ki.

– Az első számú üzenet ma viszont nem az ünneplés, hanem, hogy figyeljünk egymásra, a másik egészségére – zárta gondolatait Szalay Ferenc.

A város fejlődéstörténetének jelentős mérföldkövére emlékezve a MÁV Zrt. emléktáblát állíttatott a Vasútállomás épületén, melyet immár negyedik alkalommal koszorúztak meg.