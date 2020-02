Növekvő számokat produkáltak a megyei fürdők és szálláshelyek is

Hol szerényebb, hol erőteljesebb látogató-, illetve vendégszám-növekedésről számoltak be megyénk idegenforgalmi szolgáltatói, szálláshelyei.

A Tisza-tó és környékének turisztikai vonzereje továbbra is a legmeghatározóbb a térségben. Tavaly azonban másutt is szívesen időztek el a Jászkunságba érkező turisták. A tapasztalatok szerint továbbra is a Tisza-tó és térsége megyénk egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja.

Már az angol horgászok is felfedezték a Tisza-tavat

– Egyértelmű növekedés volt tapasztalható a tavalyi év forgalmában, esetünkben körülbelül harmincszázalékos – mondta el érdeklődésünkre Nagy Krisztián. A tiszafüredi Albatrosz Kikötő és Kemping tulajdonosa rámutatott: folyamatosan nő a szállásigény, amivel alig győznek lépést tartani. Számukra főleg a tavaszi és őszi horgászidőszak hozott jelentős forgalmat. Szeptember közepétől novemberig sok horgász látogat el a Tisza-tó partjára. Közöttük nagyon sok külföldi vendég keresi fel a kempinget, elsősorban osztrákok, németek, és ami újdonság, hogy egyre több angol horgász érdeklődését kelti fel a Tisza-tó. – Már az idén nyári előfoglalások alapján jól körvonalazódik, hogy vélhetően a tavalyinál is erősebb szezon elé nézünk – jegyezte meg.

Még mindig nagy sláger a jászberényi állatkert

A Jászságba érkező turisták, vendégek célpontjai között elsősorban a fürdők, a térség nagyobb kulturális rendezvényei szerepelnek. Jelentős vonzerővel bír a Jászberényi Állat- és Növénykert, valamint az élő jász hagyományok iránt is élénk az érdeklődés. Nagy látogatottsága van a Jász világtalálkozónak, a jászberényi Csángó fesztiválnak, valamint a nemzetközi mézvásárnak és méhésztalálkozónak. Molnár Mária, a jászberényi Tourinform-iroda vezetője elmondta, hogy az egyik legtöbb érdeklődőt vonzó Jászberényi Állat- és Növénykertnek 2019-ben 87 254 vendége volt.

A strandszezont nagymértékben befolyásolja az időjárás. Tavaly a csapadékos május miatt nehezen indult a szezon, ám aztán főként a július és az augusztus már kedvezett a vendégforgalomnak.

A Jászárokszállási Termál- és Strandfürdőbe az előző évben 54 409 látogató érkezett, ami csak minimálisan kevesebb vendéget jelent 2018-hoz képest – tájékoztatott Telek Pál, a fürdő vezetője. Hozzátette, a 2010-es évek elején negyvenezer fő körül volt a látogatottság, ami azóta növekvő tendenciát mutat. Minimális a külföldi vendégek aránya, ők leginkább Lengyelországból és Szlovákiából jönnek.

Ritkábban jönnek a holland és német fürdővendégek

A Jászszentandrási Termálfürdő- és Kempingben tíz százalékkal emelkedett 2019-ben a látogatók száma az azt megelőző esztendőhöz képest. Morvai Zoltán, a termálfürdőt és kempinget üzemeltető Andrástermál Kft. ügyvezetője kiemelte, a fürdőben tavaly harminckétezer látogatójuk volt, a kempingben pedig tizenötezer vendégéjszakát regisztráltak. Külföldről kevesebben jöttek. Azt tapasztalják, hogy a régi holland és német törzsvendégek kezdenek kiöregedni, ritkábban jönnek és kevesebb időt töltenek a kempingben…

– Örömteli viszont, hogy Lengyelországból és Szlovákiából egyre többen érkeznek – tette hozzá az ügyvezető. Falusi János, a szolnoki Garden Hotel szállodavezetője ezután arról beszélt, az elmúlt évüket hat-hét százalékos vendégforgalom-emelkedés jellemezte.

– Nem vagyunk elégedetlenek ezzel a számmal, bár lehetett volna egy kicsit jobb is. Bízunk benne, hogy idén is hasonló évet zárunk majd – mondta. Majd hozzátette, a külföldi vendégeik közül sokan érkeztek Hollandiából, Ausztriából, Németországból, emellett a sportturizmus kapcsán az ausztrál vendégforgalom is jelentősnek bizonyult.

– Az idei nyári szabadságolásokig még nem látunk előre, egyelőre húsvétig, illetve májusig látjuk a foglalásokat. Erre az időszakra már érdeklődnek a vendégek – részletezte Falusi János.

Kevesebb volt a látogató, mégis több lett a bevétel

Megtudtuk, a tavalyi esztendőben – az esküvők tekintetében – a nagyobb létszámok elmaradtak, inkább a nyolcvan-száz fő közötti átlagos létszámok domináltak.

– Tavaly tavasszal társaságunk jelentősen megemelte a fürdőbelépő árát, ennek köszönhetően a fürdő látogatottsága csökkent, azonban bevétele tizenegy százalékkal nőtt – nyilatkozta a kisújszállási Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője. Zámbori Péter hangsúlyozta, érdekesség, hogy az egyéni vendégek száma stagnált, a bérletesek és a gyógyá­szatra érkezők látogatták kevesebben a fürdőt.

– Összességében közel százhúszezer ember választotta az év során a Kumánia szolgáltatásait. A Hotel Kumánia szobakihasználtsága – az országos átlagot meghaladva – hatvanhat százalékos volt 2019-ben. A legtöbb külföldi vendég Romániából, Németországból és Ausztriából érkezett. Érkeztek vendégek emellett az Egyesült Államokból, Mexikóból, sőt még Ugandából is. – A szálláshelyeken a visszaesést szeptembertől kezdve az Erzsébet-program vége okozta, egyéni vendégekből itt is többen érkeztek, mint 2018-ban – tette hozzá.

Perge József, a Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója pedig azt közölte hírportálunkkal, hogy a Berekfürdői Gyógy– és Strandfürdőt 2018-ban 364 473 fő, 2019-ben 366 065 fő látogatta. De növekvő tendenciát mutatott a Berekfürdői Termál Kemping és Vendégház vendégszáma is.