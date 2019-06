Nyakunkon a borsószezon

Az elmúlt hetekben már felbukkant a piacon, ám legfőképp az utóbbi napokban indult be a borsószezon. Bár számos zöldféle egekbe kúszó árára panaszkodnak a vásárlók, a kedvelt zöld csöves finomságot már elfogadható áron beszerezhetjük.

Jól látható a szolnoki vásárcsarnok kínálatából is, hogy nem lesz hiány idén a közkedvelt zöldborsóból. A hétvégén már számos standon kínálták magukat a mind jobban duzzadó zöld csövek. A napokban pedig már jelentősen csökkent az ára a korábban még jószerivel mutatóba hozott, kilónként 1200–1400 forint körül kínált csövekhez képest.

Libor Lászlóné 1974 óta hordja piacra portékáit Rákóczifalváról. Hetente egyszer mindenképp, de folyamatosan szedni kell a termést a jókora kertből, jön mindennap.

– Elég jó az idei borsótermés, csak sok volt az eső – számolt be róla. – A vásárlók is lassan, de elviszik, amit behozok. Persze az volna a jó, ha egy óra alatt el tudnék adni mindent! – a borsó azért kelendőnek tűnt, ottjártunkkor már nem volt nála sok belőle.

Ézsiás Jánosné Szolnokon a Holt-Tisza környékén termeszt borsót.

– Jó lenne a termés, csak nagyon sok a víz, így már rohadni kezdett az alja – panaszolta. – Nem kéne már több eső, inkább szél, hogy szárítsa a földet, és napsütés, hogy jól fejlődjön.

– Három hete hoztam a piacra borsót először, akkor 1000 forintért adtam, az első széria már le is érett, a szárát felszedtem. Most 600 forintért árulok.

Kormos Zoltán Tiszajenőn termeszt borsót, édesapjával jó néhány zsáknyi terméssel várja a vevők rohamát. Van mit szüretelni, hiszen, háromezer négyzetméteren nevelik a zöld csöves növényt.

– Mennyiségre és minőségre is jó az idei termés, csak most már alulról rohadni kezdett a sok víz miatt, a szára pedig nagyon magasra nőtt – adott rövid helyzetjelentést Zoltán. – Mindennap szedni kell, hozzuk be a szolnoki piacra.

– Egy hete kezdtük árulni, szombat volt a legjobb, délre el is adtunk mindent. Most kilóját 500 forintért adjuk, remélhetőleg 400 forint alá nem kell mennünk, mivel költségeink nekünk is vannak.

Szeleczki Györgyné férjével Cibakházán termel többek között borsót is.

– Egy hete hoztunk először, korábban nem akart beszemesedni – árulta el. – Pedig időben elvetettük. Először szárazság volt, öntözni kellett, most meg már a sok vízzel küszködünk.

A kínált borsó viszont szép, terem is folyamatosan, mivel szakaszosan szokták vetni, kvadrátonként egy hét különbséggel.

– Finom az idei borsó, csak eleinte nagyon borsos volt az ára – vélekedett a piacon sűrűn megforduló Juhász Jánosné.

Nagyon szeretik a borsólevest. Több árustól szokott vásárolni, hogy feltérképezzék, kinek a borsója a legfinomabb. Utána attól az árustól visznek rendszeresen.

A bőséges borsókészlettel rendelkező Palla Istvánné Mária árus úgy látja, naponta két-három mázsa borsót el lehet adni, bár most a keddi nap kissé nehezen indult be. Hétvégén azonban tőle annyira vitték, hogy akár tíz mázsa is gazdára talált volna.

450 forintért adja a jó ízű cukorborsó kilóját. Már egy hónappal ezelőtt is árult, akkor még 1200 forintért. Mint mondta, kiszámíthatatlan, hogy melyik nap a legforgalmasabb.

Hubai: mennyiségre és minőségre is kiváló a termés

– Rekordtermés várható az idén borsóból – hangsúlyozza Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke. – Nálunk is az lesz a karcagi földünkön.

– Pár napja már mennek a borsókombájnok, látjuk, milyen bőséges a termés. Mennyiségre és minőségre is kiváló. Aki időben elvetette, öntözte az aszályos időben, ott szépen kikelt, utána rájött a csapadék, és optimális helyzet alakult ki a fejlődéséhez. Mi is négy alkalommal öntöztünk az esős időszak előtt, a sok nedvesség sem okoz gondot, bár máshol előfordulhatnak ebből adódó problémák.

– A borsó azonban vízigényes növény. Jól is értékesíthető, hiszen nagyon kedvelt élelmiszer-alapanyag, így a bőséges termést a gazdálkodók minden bizonnyal el fogják tudni adni – vélekedik a megyei NAK-elnök. Mint mondja, most 1000 forint körül van Karcagon a borsó ára, de a napokban minden bizonnyal csökkenni fog.