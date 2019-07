Nyáron is odafigyelnek a fiatal tehetségekre

A kinti forróság ellenére hűvös a csoportszoba, ahol látványos fizikai kísérletekkel varázsolták el az iskolások a Takács Péter úti óvodásokat, s közben a fizikáról is beszéltek nekik. A többi ovis tábor is látványos, de általános iskolások is eljutnak sport- és tehetséggondozó táborokba a nyáron. A pályázati támogatásoknak köszönhetően a legtöbb ilyen lehetőség ingyenes a részükre.

– Júliustól kezdődött meg a Madarász Imre Egyesített Óvodában a nyári szünidő, ekkortól egy óvodában van ügyelet. Három hétig a Táncsics krt. 19-ben, utána négy hétig a Kuthen úti óvodában fogadjuk azokat a gyermekeket, akiknél mindkét szülő dogozik, és nem tudják megoldani a gyermekek elhelyezését – tudtuk meg Gulyás Ferencné intézményvezetőtől. – Az előzetes felmérés alapján átlagban 70-80 kisgyermek lesz szünidőben az óvodában, ahol különböző mozgásos, énekes tevékenységeket, megfigyeléseket szerveznek a kicsiknek kolléganőim, amelyekhez kiváló teret biztosítanak az óvodák udvarai, hiszen nagyon szépen felszerelt, árnyas udvarrészekkel ellátott valamennyi óvoda. – A nagycsoportos gyermekek részére táborokat is tartunk. A tehetségműhelyeinkben folyó munkának a folytatása, összegzése ez. – Az év folyamán intézményünkben 28 tehetséggondozó műhely működött, ami vala­mennyi nagycsoportos óvodás gyerekünk számára lehetősé­get biztosított a tehetséggondozásban való részvételre – sorolja az intézményvezető, aki elmondta, a fejlesztőtáboruk az Akácliget fürdőben már befejeződött. A héten a Táncsics krt. 17. alatti óvodában kézművestábor van, ahol különböző technikákkal ismerkednek meg a kicsik, a Jókai úti óvodában zenei tábor, ahol hangszereken játszanak, néptáncolnak és sok mondókát is tanulnak az óvodások. A Takács Péter úti óvodában, a környezeti táborban a gyerekek kerékpárral ismerkednek a város nevezetességeivel és közben környezeti megfigyeléseket is végeznek. A SZIM-óvoda hagyományőrző táborában régi gyermekjátékokat játszanak, s megismerik a helyi néphagyományokat, és felkeresnek hagyományőrzőket, népművészeket is az egy hét alatt. Látványos kísérleti bemutatót tartott a Kováts-Tehetségpont Fizika Köre hétfőn a Takács Péter úti óvoda természetismereti táborában. Lévainé Kovács Róza intézményvezető-helyettes irányításával Madar Bence, Madar Dóra, Koczka György, Hunyadi Emese, Lakatos Dávid, Gebei Erik tanulók és Hunyadi Ildikó tanárnő varázsolt a kicsiknek, akik kesztyűdudát fújtak, habot készítettek és krumplit dobtak célba. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeiben is különleges nyári táborokat szerveztek a gyerekeknek. Plósz Csilla intézményvezetőtől megtudtuk, több százan vesznek részt nyári táborokban, melyek költségeihez az iskolák alapítványai és különböző pályázati források is hozzájárultak, így a diákoknak nem kell fizetniük a részvételért. Sőt, van olyan tábor, ahol még kulacsot, hátizsákot, pólót, különböző, a tanulmányaikhoz is felhasználható eszközöket kaptak a napi háromszori étkezés biztosítása mellett.