Nyáron más veszélyforrásokra kell figyelnünk

A nyári időszakban a napégések, a gyümölcsszedés közbeni és a vízi balesetek száma is megnövekszik. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a szakemberek a tanév végén kifejezetten ráirányítják a figyelmet a fürdőzés szabályaira. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai a kilencedik évfolyamos tanulóknak elsősegélyt oktatnak, kitérve a túlzott alkoholfogyasztásra is.

– A nyári időszakban az égések, napégések és napszúrások is a gyakori sérülések közé tartoznak – ismertette Kardos József, az Országos Mentőszolgálat Jász-Nagykun-Szolnok megyei vezető mentőtisztje.

– Ezeknek viszont csak kis része igényel kórházi ellátást. Ebben az évszakban gyümölcsszedés közbeni balesetek is előfordulhatnak, ugyanis a homokos talajon nem talpalják ki a létrákat, melyek lába elsüllyed, a rajta tartózkodó ember pedig leesik. A leggyakoribbak talán a vízi balesetek, melyeket az ismeretlen mélység vagy adott esetben bizonyos tereptárgyak okoznak, de egyre többször fordulnak elő a kerti medencékben bekövetkezett sérülések is – számolt be Kardos József.

Majd hozzátette, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság minden évben a tanév vége előtt baleset-megelőzési napot szervez, ahol az óvodások és kisiskolások megismerhetik a fürdőzés szabályait is.

A mentőtiszt szerint megfigyelhető, hogy az ilyen típusú tájékoztató napok megfelelő információkat biztosítanak a vízi balesetek elkerüléséhez. Sajnos mégis előfordult már olyan eset, hogy egy szabadstrandon úszó farönkre ugrott egy fiatalember, melynek gerincsérülés lett a vége. A kellő körültekintéssel megválasztott fürdőhelyszín elengedhetetlen a biztonsághoz.

Az országban úttörőként Szolnokon, minden kilencedik évfolyamos tanuló órarendi keretek között tanulja az elsősegélynyújtást. Megemlítik nekik a teendőket, hogyan intézkedjenek, ha esetleg az egyik társuk a kelleténél több alkoholt fogyasztott. A mentők az előadás során megmutatják a szakszerű stabil oldalfekvést, és felhívják a figyelmet arra, hogy véletlenül se hagyják magukra egymást a bajban.

– Az a legfontosabb, hogy megértsék: merjenek lépni. Hívják a mentőket és felügyeljék barátjukat a szakszerű segítség érkezéséig – hangsúlyozta Kardos József, majd kiemelte, a szülőknek tartott előadásaik során is a nyitottságot helyezik a középpontba.

– Ennek a sok előadásnak van mérhető hatása, ugyanis lényegesen több a fiatalok által sikeresen megkezdett újraélesztés a megyében, így a mentőknek komoly esélyük van a keringés visszaállítására – mondta a megyei vezető mentőtiszt.

Ügyességi vetélkedőket szerveznek a balesetek megelőzése érdekében

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelemmel fordul a kerékpáros és gyalogos közlekedési szabályok elsajátíttatása felé ebben az időszakban. A tanítás vége előtt számos iskolában ügyességi vetélkedőket szerveznek, átismételve a legfontosabb tudnivalókat. A szülőkre is komoly feladat hárul, a balesetek elkerülése érdekében ugyanis elkerülhetetlen a jó műszaki állapotú bicikli: egyebek mellett a megfelelően működő kormány, fékek, illetve a láthatóságot biztosító eszközök jelenléte.