Nyáron sem maradnak magukra a gyermekek a Jászkunságban

A nyári vakáció amekkora öröm a gyerekeknek, legalább akkora kihívás a szülőknek, hogy kire bízzák a csemetéjüket. Nem biztos ugyanis, hogy annyi szabadságot ki tudnak venni, amennyivel lefedik a több hónapos szünidőt. A rokonokra sem hagyhatják korlátlan ideig a lurkókat. Ilyenkor bizony elkél a segítség, különösen a kisebb településeken, ahol nyaranta a hasznos időtöltést nyújtó program egyébként is kevés.

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

A tanítást követő két hétben az iskoláknak kell gondoskodniuk az 1–8. évfolyamosok felügyeletéről, ahol ezt a szülők igénylik. Sok helyen a családok tehermentesítését az önkormányzat is segíti, de a kultúrházakban és a könyvtárakban is szerveznek elfoglaltságot az ifjúságnak.

Tiszatenyőn viszonylag kevesen veszik igénybe az iskola és óvoda által felkínált gyermekfelügyeletet.

– A miniszteri rendeletnek megfelelően június 29-éig biztosítunk felügyeletet a dolgozó szülők gyermekei számára, illetve augusztus utolsó hetében. A tanév végén felmérjük az igényeket. Idén a száztizenhat diák közül csupán nyolcan kértek ügyeletet. Emellett két napközis tábort is rendezünk a jövő és a rá következendő héten, ami még negyvennégy gyermeket érint – tájékoztatta hírportálunkat Tóth Éva, a Tiszatenyői Szent István Általános Iskola igazgatója.

Nagykörűben és Kőtelken is biztosítanak ügyeletet a nyári szünet első két hetében.

– Nagykörűben tizenegy gyermeknek kértek ügyeletet, ellenben Kőtelken senki sem igényelt ellátást – felelte érdeklődésünkre Nagyné Baráth Ágnes. A két tagintézménnyel működő Petrovay György Katolikus Általános Iskola igazgatója hozzátette: nyáron több tábort is szerveznek a településen, melyek a szülőknek segítséget jelenthetnek.

Tiszafüreden a Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola közreműködésével biztosítják a gyermekek napközbeni felügyeletét.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint július 12-e és augusztus 6-a között a művészeti iskola épületében lesz elérhető a szolgáltatás. Hangsúlyozták: a nyári gyermekfelügyeletet az egyházi szervezetek által fenntartott általános iskolák tanulói is igényelhetik. Az érintett szülőknek nincs más dolguk, mint a vonatkozó kérelmet letölteni a város honlapjáról, és kitöltve eljuttatni azt a jegyzői hivatal valamely elérhetőségére.

Tiszajenőn az önkormányzat egyelőre nem tervez gyermekfelügyeletet biztosítani.

– Ugyan idén még nem mértük fel az igényeket, de tavaly is az volt a tapasztalat, hogy nincs rá igény. Sok gyerek táborba megy, és az iskola is szervez nekik programokat – nyilatkozta Virág József polgármester.

A tiszajenői Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda megannyi programmal várja a gyerekeket.

– Többféle napközis táborral is készülünk – számolt be róla Vágó Béla iskolaigazgató. – Jövő hétfőn kezdődik a kézműves táborunk, aztán Kerekdombra szeretnénk elvinni a gyerekeket. Szervezünk egyhetes kerékpártúrát is. Júliusban lesz egyházi gyerektábor a Zemplénben. Egy-egy programra húsz-huszonkét gyerek jelentkezett, így mondhatjuk, hogy a tanulók fele részt vesz valamelyikben.

Zagyvarékason a Damjanich János Általános Iskolában a szimpla gyerekfelügyeletet nem igényelték. Viszont az iskola többféle tábort is tart az ifjúságnak – a vakáció tíz hetéből hatot kitöltenek programokkal –, ezekre sokan jelentkeztek. Jövő héten hetvenöten, utána való héten hatvanan, majd huszonheten táboroznak, egy részük Cserkeszőlőn, a többiek Rékason. Tartanak kéthetes községi tábort is, majd augusztus elején egy hétig Zánkán élvezhetik az élménytábor nyújtotta örömöket.

Rákóczifalván a Varsány Közösségi Ház is szokott nyaranta gyermekfoglalkozásokat szervezni.

– Sokszínű tábornak szoktuk nevezni ezeket a programokat, bár valójában nem táborok – árulta el Császiné Csáti Réka igazgató. – Felkérünk helyi vadászokat, horgászokat, gazdálkodókat, kézműveseket, madárbarátokat, hogy ismertessék meg ezekkel a tevékenységekkel a gyerekeket. Júliustól három alkalommal szeretnénk egy-egy hetes programsorozatot tartani.

Csataszögön nem működik óvoda vagy iskola, de az önkormányzat idén júliustól is biztosít gyerekfelügyeletet. – Erről írásos értesítést is kiküldünk a házakhoz, bár legtöbben tudnak róla – mondta Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester.

– Az időjárás függvényében a gyerekek a művelődési házban és a könyvtárban tölthetik el délelőttjeiket, illetve az udvaron, a mellettünk lévő játszótéren. Lehet majd focizni, van pingpongasztal, csocsó, és a hagyományos népi játékokkal is megismerkedhetnek a művelődésszervezőnk útmutatásával, továbbá három hétig egy fiú és egy lány diákmunkás is besegít. Minden évben van igény a felügyeletre, általában alsósokat és óvodásokat szoktak hozni, de a nagyobbak is el tudnak itt szórakozni.

Tiszasülyön a korábbi évek során nagy népszerűségre tett szert a könyvtárosok által szervezett, színes programokkal tarkított gyerekfelügyelet.

Balaton Mária művelődésszervező elmondta: idén csak júliustól várják a gyerekeket, addig az iskolában tölthetik el idejüket azok, akikre nincs ki vigyázzon. Idén viszont nagy könnyebbség, hogy végre elkészült az egészségház felújítása, és kiköltöztek az ideiglenesen az intézmények épületében elhelyezett orvosi praxisok, illetve védőnői szolgálat, így szabadon használhatják mindkét épületet.