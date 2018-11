Most nyerhet egy wellness kényeztetést az ünnepek előtt!

Újabb játékot indít hírportálunk az Új Néplappal közösen.

Öt napon át 4 db 2 főre szóló belépőt sorsolunk ki a szolnoki Hozam Hotel wellness részlegébe. Ahhoz, hogy megnyerhesse az egyiket, nem kell mást tennie, mint a cikkeink között megkeresnie az elrejtett napi kódot és azt beküldenie ezen a felületen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Facebook oldalunkat is érdemes lesz figyelni, hiszen ott majd segítséget kap arról, hogy merre érdemes keresgélnie. De az első kóddal most itt is segítünk! A mai kor börtönvilágáról szóló cikkünkben rejtettük el!

Sok sikert kívánunk a játékunkhoz!