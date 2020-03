Nyilas merénylet Horthy ellen: el akarták rabolni a kormányzót

„…a Fegyvergyárban ebédszünet alkalmával a gépteremben ellenőrző útján véletlenül kihallgatta két munkás beszélgetését, akik a Kormányzó úr őfőméltósága elleni merényletről tárgyaltak…” Az idézet egy levélből való, amelyben 1940. július végén arról értesítették a Kormányzói Kabinetirodát, hogy egy, a kormányzó személye ellen irányuló merényletkísérletet lepleztek le.

A szövevényes történet lényege, hogy a Danubius Fegyver és Lőszergyár egyik mérnöke kihallgatta két dolgozó beszélgetését, akik a kormányzó elleni merényletről társalogtak. Horthy Miklóst egyik kenderesi útja alkalmával akarta feltartóztatni egy kis fegyveres csoport. Túszul akarták ejteni Wirth Károly nyilas országgyűlési képviselő vezetésével.

Elfogása után a kormányzót ismeretlen helyre hurcolták volna, ahol aláíratnak vele egy nyilatkozatot Szálasi Ferenc – aki ebben az időben éppen Szegeden raboskodott – szabadon bocsátására és miniszterelnöki kinevezésére. Az akció nem járt sikerrel, a benne részt vevő tíz embert a kormányzó elleni összeesküvés vádjával bíróság elé állították.

Az eseményekről részletesen olvashatunk Bern Andrea: „A Kormányzó Urat […] elfogni” című, interneten is közölt tanulmányában. A per végén a Budapesti Büntető Törvényszék 1940. de­cem­ber 21-én hirdetett ítéletet. Térjünk most át az ítélet bennünket érdeklő részére. A részletes indoklás ugyanis pontosan ismerteti a kormányzó személygépkocsi-kíséretét, akik rendszeres kenderesi útjai alkalmával is útitársai voltak. Ezek szerint Horthyval a gépkocsiban utazott a sofőr, a szárnysegéd és az inas.

A gépkocsit elöl és hátul csendőr motorosjárőr kísérte. A bírósági ítélet a kíséret tagjaként összesen hét embert említ: őket akarták az összeesküvők elfogni vagy ellenállás esetén lelőni. A csendőrjárőrök a korabeli írásokat tanulmányozva valószínűleg oldalkocsis motorokkal kísérték a kormányzói autót. Ezek ezer köbcentiméteres Méray gyártmányú, oldalkocsis motorkerékpárok voltak.

A motor vezetőjét pisztollyal, az oldalkocsiban ülőt puskával szerelték fel. Motorosszemüveget viseltek (az erős menetszél miatt), amely használatát akadályozta a jellegzetes tollas csendőrkalap. Ezért általában napellenzős tollas sapkát viseltek. A motorkerékpárokat – egyes szakirodalom szerint – később Fiat Balilla, majd Mercedes-Benz gépkocsik váltották fel.

Akárhogy is nézzük Horthy Miklós kormányzót, a legendákkal ellentétben nem védte annyi ember, mint később a „nagy vezért”, akit Rákosi Mátyásnak hívtak.