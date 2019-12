Az egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek javítása érdekében nyolc kórház nővérszállóit fejleszti a kormány 2022-ig; a fejlesztés hatszázharmincnégy szakdolgozónak nyújt kényelmesebb életteret – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A közlemény szerint Jász-Nagykun-Szolnok megye is érintett a fejlesztésben. A beruházási tervekre, engedélyekre, kiviteli dokumentációra ötszázhatmillió forint áll rendelkezésre – tették hozzá. A program az egészségügyi dolgozók családalapítását és családbővítését is támogatja, így nagyobb alapterületű családi apartmanokat is kialakítanak.