Nyolcvanszoros és kilencvenszeres véradót is köszöntöttek

Virtuálisan köszöntik a többszörös véradókat, mivel a járványhelyzet ideje alatt nem tarthatják meg a kitüntető ünnepségeket. Orvos Anetta Csilla, a Magyar Vöröskereszt területi vezetője Kenderesen vált hússzoros véradóvá.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Nem volt könnyű év az idei a véradásszervezés szempontjából sem, hiszen a korlátozások bennünket is érintettek – mondta Orvos Anetta Csilla. Nehezítő tényező volt az is, hogy bezárt Kenderesen és Kisújszálláson is a művelődési ház, ahol helyet adtak nekünk a véradásokhoz. Egy külön kérelemmel, tisztiorvosi véleménnyel engedélyezésre kerültek ezek a helyek, így ez az átmeneti probléma megoldódott.

A szakembertől azt is megtudtuk, hogy mennyire voltak aktívak a véradók mostanság.

– A véradók aktivitásával nem volt gond, inkább azért esett vissza eleinte a számuk, mert miután nem tudták magukról az emberek, hogy koronavírusosak voltak-e, nem jöttek el vért adni. Közben szigorodott az is, hogy ki jöhet, de így is voltak első véradóink – sorolta Orvos Anetta Csilla, aki idén lett hússzoros véradó.

– 2006 körül voltam először, de négy éve arra törekszem, hogy az évi kettő – tavaszi-őszi – véradásom meglegyen. A járványhelyzetben elmaradtak a többszörös véradókat köszöntő ünnepségek, így az emléklapokat, kitüntetéseket házhoz visszük, vagy előre megbeszélt időpontban az irodában adjuk át. Kisújszálláson december 17-én lesz az idei utolsó véradásunk a művelődési házban, oda hívjuk többszörös véradóinkat, hogy átvegyék a kitüntetéseket.

Bogdán Péter, Kenderes polgármestere személyesen is megköszönte a helyi véradók segítségnyújtását.

Mint fogalmazott, tisztelettel és hálával tartoznak azoknak az embereknek, akik vért adnak, mert ezzel életeket mentenek meg.

– A véradás jelentősége felbecsülhetetlen, így megköszönöm településünk véradóinak az önzetlen és odaadó segítséget, a Vöröskereszt helyi szervezetének és az egészségügyi dolgozóknak pedig a véradások megszervezését – fogalmazott a településvezető.

Kenderes-Bánhalmán idén öt-öt önkéntes vált tízszeres és hússzoros, Barabás Imre pedig nyolcvanszoros véradóvá. Kisújszálláson kilencen tízszeres, öten hússzoros, egy valaki huszonötszörös, hatan harmincszoros, Borók János ötvenszeres, Maróti Antal és Csák András hatvanszoros, Balázsi Zoltán és Gyányi Károly hetvenötszörös, Szász Imre nyolcvanszoros, Szabó Gábor pedig kilencvenszeres segítővé váltak.