Nyomozás indult a Bige Holdingnál ismeretlen tettes ellen

Valósággal elözönlötték a rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai a Bige Holding Kft. szolnoki üzemét. Legalábbis erről számolt be hírportálunknak több olvasónk is.

Az egyenruhások kedden érkeztek meg a cég telephelyére és még szerdán is nagy munkában voltak. Sőt, sátrat is állítottak a helyszínen.

A Bige Holding-nál rengetegen dolgoznak Szolnokon, nem kevés ember érintett ebben az ügyben, melyről hírportálunk értesülései szerint maguk az ott dolgozók sem tudnak egyelőre sokat. Egyikük azonban elmesélte, mivel szembesült a helyszínen, mikor kedden munkába indult.

– Reggel ahogy befordultam a hosszú bejáróra, onnantól végig a gyárkapuig, sőt a gyárban is nyüzsögtek a rendőrök, de katasztrófavédőket is láttam. Nem túlzás, amit innen-onnan már hallani lehetett, valóban lehettek háromszázan a rendőrök. A kapuban mindenkit igazoltattak, elkérték az adatainkat, az igazolványunkat és csak ezután engedtek be. A munkából hazainduló éjszakai műszakosokat pedig egytől egyig bevitték kihallgatásra a megyei rendőr-főkapitányságra, de hogy mit kérdeztek tőlük, azt én sem tudom – mondta el a cég egyik alkalmazottja.

Hozzátette azt is, hogy sokat nekik sem árultak el arról, mi történt, csupán annyit közöltek: környezetvédelmi eljárás indult a cég ellen.

– Szerdán minden iratot összegyűjtöttek, még az üzemnaplókat is összeszedték, elvitték a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. Délután pedig leállították a kénsavüzemet. Később annyit láttam még, hogy helyszínelők is érkeztek, és több helyen vizsgálták a területet. Egy nagy sátorban étel is volt, gondolom a rendőröknek, és néhány mobil WC-t is hoztak, szóval úgy tűnt, hosszabb ott tartózkodásra készülnek…

Érdeklődésünkre az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete elmondta, az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és más bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. Mint mondták, a nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség az eljárásról bővebb tájékoztatást nem ad.

Megkerestük a szolnoki Bige Holding Kft. ügyvezető igazgatóját, Kubola Imrét is, de annyira elfoglalt volt, hogy nem tudtunk beszélni vele. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője pedig nem nyilatkozott az ügyről. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt is megkérdeztük az esettel kapcsolatban, de mint megtudtuk, ők nem illetékesek az ügyben.