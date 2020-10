Nyugalmat teremtettek az iskolai egyenruhások

A házirend mellett a járványügyi intézkedések betartatásában is segít a tiszakürti általános iskolában a szeptember elseje óta alkalmazott iskolaőr. A Szolnoki Tankerületi Központ közel ötven intézménye közül jelenleg még csak itt dolgozik egyenruhás, de a tiszakürti pozitív tapasztalatok miatt a szolnoki Fiumei úti Általános Iskolába is szeretnének kérni.

– Az eltelt rövid idő tapasztalata alapján megállapítható, hogy fontos kiegészítő feladatot lát el az intézményben, maximálisan támogatva azt, hogy az iskolában nyugodt, biztonságos légkör valósuljon meg. Nyugalmasabb és fegyelmezettebb lett az iskolai élet, az iskolai szünetek rendje. Bízunk benne, hogy az idő előrehaladtával a nevelőtestület és az iskolaőr közötti együttműködés zökkenőmentes, és közös munkájuk sikeres lesz – mondta az iskolaőr eddigi munkájáról Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató.

A Jászság iskoláiban is kedvező az iskolaőrök megítélése.

A Jászberényi Tankerületi Központhoz tartozó iskolák közül négy intézmény, a jászberényi Apponyi Albert Általános Iskola, a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola, valamint a jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola kért és kapott iskolaőrt. A jászladányi oktatási intézményben két, míg a többi iskolában egy-egy egyenruhás kezdte meg munkáját.

– Az iskolaigazgatóktól kapott visszajelzések alapján pozitívak az eddigi tapasztalatok, az iskolaőrök ellátják feladataikat. Jelenlétük visszatartó erő, szolgálatuk során többek között a szünetekben figyelik, hogy van-e valamilyen rendbontás, és szükség esetén beavatkoznak – tájékoztatta hírportálunkat Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató.

A megyében összesen tizenegy szakképző intézmény kért iskolaőrt, a Szolnoki Szakképzési Centrum négy szakképző intézményében teljesítenek szolgálatot. A Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégiumban, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolában, a Klapka György Technikum és Szakképző Iskolában egy, míg a Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégiumban már két fő.

– Az eltelt hónap tapasztalatai kedvezőek, pozitívak. Az iskolaőrök tisztában vannak a feladataikkal, visszafogottsággal, de kellő határozottsággal végzik munkájukat. Együttműködőek, az oktatók és a diákok elfogadták őket. Aktívan közreműködnek a járványügyi intézkedési tervben foglaltak betartásában és betartatásában: figyelmeztetnek a kötelező kézfertőtlenítésre és maszkhasználatra, részt vesznek a belépéskor a testhőmérséklet mérésében. Ha szükséges, felhívják a figyelmet a helyes magatartásra, a szünetekben ügyelnek a rendre a folyosókon, az udvaron, sokszor elég a jelenlétük, és miután egyenruhában vannak, az is visszatartó erőnek bizonyul. A Szolnoki Szakképzési Centrum négy szakképző intézményében szolgálatot teljesítő iskolaőröknek eddig elenyésző számban kellett intézkedniük – számolt be a tapasztalatokról Kalmár Andrea főigazgató.

Karcagon még „tartalékos” is van

A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző és Kollégium eredetileg egy iskolaőrt igényelt.

– Ám az átmeneti időre, amíg nem adják át a jelenleg felújítás alatt álló Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményét és a hetedik-nyolcadikosok is ebben az intézményben vannak elhelyezve, addig két fő teljesít szolgálatot. Emellett egy tartalék iskolaőrünk is van, aki bármikor tudja helyettesíteni a kollégáit – tudtuk meg Pardi Sándor főigazgatótól, aki azt is elmondta, az intézményben eddig nem volt olyan probléma, ami miatt az őröknek intézkedniük kellett volna. Az intézmény vezetése elégedett a munkájukkal, melyhez az iskola minden szükséges eszközt biztosított.

Huszonhat eset

Szeptember elseje és harmincadika között országosan kétszázhat esetben volt szükség az iskolaőrök intézkedésére, főleg bűnmegelőzési célú figyelemfelhívásra – tájékoztatott az ORFK kommunikációs szolgálata. Jász-Nagykun-Szolnok megyében huszonhat esetben intézkedtek – ennél többször csak Nógrádban (ötven eset) és Borsodban (harminckettő) volt szükség az őrök munkájára.