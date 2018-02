Olajbányászok emlékét kutatják Szolnokon

A kiváló szakembereket adó magyar olajiparnak több helyen állítottak már emléket szerte az országban.

Most azonban eljött az ideje, hogy szinte az utolsó órában, október 27-én Biharnagybajomban is emlékművet avassanak az egykori olajbányászoknak. Emiatt is keresik a Szolnokra származott olajosokat, azok gyerekeit, unokáit.

A kapcsolatfelvétel, a régi emlékek felelevenítése mellett az avatóünnepségre is várják majd őket.

A szervezésben oroszlánrészt vállalt Somogyi László, Somogyi Imre egykori bajomi olajbányász fia. Hosszú időn át volt szolnoki lakos, aki szeretné megkeresni édesapja még Szolnokon élő egykori földijeit, munkatársait, azok leszármazottait.

– Régi történetről van szó – mondta Somogyi László.

– Biharnagybajomban még a háború utáni évben, 1946-ban találtak kőolajat. Onnan kezdve húsz éven át működött a Biharnagybajomi Fúrási Vállalat Bajomban, illetve Mezőkeresztesen, majd Abony után Szolnokon, sok-sok embernek adva munkát, megélhetést.

– Nagyon sok sárréti került ekkor Szolnokra. Sokan voltak, akik családostól költöztek a jászkun városba. Ennek a történetnek, s benne apáinknak szeretnénk emléket állítani – mondta Somogyi László.

Somogyi László hozzátette, szeretné, ha minél többen állnák körül az emlékművet, amit a bányásznap környékén avatnak fel.

Az érdeklődők a 30/370-8185-ös telefonszámon vagy a somlaci@t-online.hu e-mail-címen vehetik fel a kapcsolatot Somogyi Lászlóval.