Olimpikonok hívták fel az autósok figyelmét a gyerekekre

Egy különleges és országosan egyedülálló tanévnyitón vehettek részt szerdán két szolnoki általános iskola diákjai. A Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában és a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában két-két szolnoki kötődésű olimpikon hívta fel a gyermekek és a szülők figyelmét a balesetmentes közlekedés fontosságára.

A megye összes első osztályos tanulóját közlekedésbiztonsági csomaggal, vagyis tornazsákkal, láthatósági karpánttal és közlekedési füzettel lepték meg a megyei balesetmegelőzési bizottság munkatársai szerdán, az új tanév első napján.

A Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjainak emellett abban az örömben is része lehetett, hogy a tanévnyitón részt vett két olimpikon. Utána pedig

velük együtt kelhettek át az intézmény környékén található zebrán, hogy felhívják az autósok figyelmét a gyermekek jelenlétére az utakon.

Az előbbi iskolába Szilágyi Réka gerelyhajító, olimpikon és Angyal Dániel olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok magyar vízilabdázó látogatott el, míg az utóbbiba Hadvina Dóra olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakos, illetve Szudi Ádám asztaliteniszező, olimpikon.

A Kassai iskolában, ahol egyébként minden nap biztosítják a rendőrök a biztonságos átkelést a zebrákon, a tanévnyitó végén Volter Ildikó őrnagy, aki már 2003. óta az intézmény iskolarendőre és Kovács Ágnes őrnagy, balesetmegelőzési kiemelt főelőadó adta át az ajándék tornazsákokat az elsősöknek, majd két alsós osztály közelebbről is megismerkedhetett Hadvina Dórával, Szudi Ádámmal és Szilágyi Rékával is.

Dávid Mónika őrnagy, a megyei balesetmegelőzési bizottság titkára hírportálunknak elmondta, hogy a bizottság minden évben, de idén kiemelten fontosnak tartotta, hogy találkozzanak a gyermekekkel, hiszen az előző tanévben a koronavírus-járvány miatt az iskolarendőrök sokkal kevesebbet lehettek jelen a diákok életében.

– Az iskolarendőrök minden évben részt vesznek a tanévnyitón, de idén a balesetmegelőzési bizottság is próbált minél több intézményben jelen lenni, hogy felhívjuk a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára – fejtette ki Dávid Mónika. – Arra gondoltuk, hogy idén szolnoki születésű vagy kötődésű olimpikonok meghívásával tesszük érdekesebbé a tanévnyitót két iskolában, és ők nagy örömmel el is vállalták ezt a feladatot. A zebrán való átkeléssel szerettük volna az autósok figyelmét felhívni, még ha csak arra a pár percre is, hogy vegyék észre a gyermekeket a gyalogos átkelőhelyeken, hiszen elkezdődött az iskola. Kölcsönös odafigyeléssel azonban talán megelőzhetjük a baleseteket.

– Amikor az olimpikonokkal és a diákokkal együtt átkeltünk az úton, megálltunk a zebrán, a gyermekek pedig integettek az autósoknak, hiszen erről szól ez az idei kampány, hogy vegyük észre a gyermekeket és legyünk nagyon óvatosak.

A szülők figyelmét pedig arra szeretném felhívni, hogy mutassanak jó példát. Emellett rendkívül fontos, hogy akik autóval hozzák a gyermeküket iskolába, mindig kapcsolják be az ő biztonsági övüket is, hiszen egy ütközés esetén rendkívül súlyos, életveszélyes sérüléseket okoz, ha előre repül a gyermek, és beüti a fejét a szélvédőbe. Ha pedig kiesik a járműből, és az aszfaltra zuhan, az akár halálos is lehet. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a biztonsági öv használatának fontosságát – fűzte hozzá.

– Mindenkinek a gyermeke élete a legfontosabb, és szeretném erre én is felhívni a figyelmet – válaszolta Hadvina Dóra arra a kérdésünkre, hogy miért csatlakozott a rendőrség akciójához. – Örülök, hogy a Kassai iskolába tudtam eljönni, hiszen nagyon forgalmas ez a szakasz, és vannak olyan ismerőseim, akiket itt ütöttek el. Szeretném, ha nem történne itt több ilyen eset…

– Azért vállaltam el ezt a felkérést, és jöttem el az évnyitóra, mert nagyon fontosnak tartom a gyermekek balesetmentes közlekedését – vette át a szót Szudi Ádám. – Én is a Kassaiba jártam, ezért nagyon jól ismerem ezt kereszteződést. Itt az autósoknak és a gyermekeknek is nagyon kell figyelnie – hangsúlyozta az olimpikon.

– Nagyon örültem ennek a felkérésnek, hiszen számomra is fontos, hogy a diákok balesetmentesen közlekedjenek – árulta el Szilágyi Réka. – Emellett szeretném a fiatalokat és minél több embert motiválni, hogy kezdjenek el sportolni, illetve szeretnék nekik példát is mutatni.