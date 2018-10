Olvasóink nem igazán esnek kétségbe a csípésektől

Nemrég írtunk egy kengyeli férfiról, aki csupán a gyors segítségnek köszönheti, hogy még életben van, ugyanis méhek támadták meg.

A sokszoros méhcsípéstől anafilaxiás sokkot kapott és összeesett, munkaadója lélekjelenlétének és segítségének köszönhetően nem lett végül komolyabb baja. Sajnos nem egyedi eset ez, rendszeresen hallani olyan történetekről, amikor valakiből akár egy csípés allergiás reakciót vált ki és perceken múlik az élete. A téma sokakat érint, így legutóbb arra voltunk kíváncsiak, olvasóink estek-e már méh- vagy darázstámadás áldozatául.

A voksolók többségét, 65 százalékukat ugyan csípte már meg valamelyik rovar, ettől függetlenül nem telnek rettegésben a napjai, minden bizonnyal nem allergiásak a csípésre, így nem is nagyon foglalkoznak vele. A szavazók 16 százalékának szintén volt már valamilyen csípése, viszont nem ilyen beletörődő, szerintük így is-úgy is borzalmas élmény ez.

Az voksolók 11 százaléka azon szerencsések közé tartozik, akiket még nem csípett meg sem méh, sem darázs. Viszont reménykednek is benne, hogy ez így marad. Szerencsére a szavazók csekély része, mindössze 8 százalékuk allergiás a csípésre, ők viszont rettegnek is tőle rendesen, mint fentebb írtuk, sajnos nem is véletlenül.

Legközelebb újabb közérdekű kérdést boncolgatunk, addig is köszönjük szépen azoknak, akik szavaztak.