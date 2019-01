Olvasóink többsége művészetkedvelő és Munkácsy-rajongó

Megnyitása óta óriási az érdeklődés a tizenkét év után újra Szolnokon látható Munkácsy-kiállítás iránt, nem is csoda, hiszen egyik legnagyobb és legkedveltebb festőművészünk alkotásairól van szó. Ennek apropóján olvasóinkat is megkérdeztük, ők is ilyen lelkesedéssel fogadták-e kiállítást és vajon ellátogatnak-e, hogy megtekintsék e páratlan műveket?!

Nos úgy tűnik, olvasóink is művészet-, vagy legalábbis Munkácsy-kedvelők, ugyanis rengetegen biztosították szavazatukkal, hogy nem hagyják ki ezt az eseményt,a voksolók 69 százaléka egészen biztosan megnézi a kiállítást, 6 százalékuk pedig már meg is csodálta!

Persze akadnak olyanok is, akiknek nem kifejezetten számít, hogy kinek az alkotásairól van szó, egyszerűen nem járnak kiállításokra és kész. A voksolók 17 százalékát hidegen hagyják a tárlatok.

Dacára annak, hogy hírportálunkon mi is többször írtunk már az eseményről, vannak olyan olvasóink is, akik eddig mégsem tudtak a kiállításról, a voksolók 8 százalékának kérdésünk megjelenéséig fogalma sem volt arról, hogy van ilyen Szolnokon.

A szavazóknak köszönjük, hogy ezúttal is megosztották velünk véleményüket, legközelebb újabb közérdekű kérdéssel érkezünk.