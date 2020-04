Olvass otthon! – a legjobb játék az olvasás szerelmeseinek

Aki rendszeresen olvas, annak nő a kreativitása, fejlődik a fogalmazókészsége és a helyesírása. Az olvasás fiatalon tart, tornáztatja az elmét, vagyis gátolja az öregedést. Végül, de nem utolsósorban pedig igazán jól szórakoztat.

A kiadónk is nap mint nap „találkozik” a lapjain keresztül azon olvasókkal, akik a legnagyobb betűfalók. Most őket, Önöket invitáljuk egy kis olvasásra és egyben szórakozásra. Kapcsolódjon be az OLVASS OTTHON! játékunkba a szoljon.hu/olvassotthon oldalon!

Nem kell semmi mást tennie, csak regisztrálnia, és kiválasztani az általunk javasolt 12 remek regényből azt, amelyet a legszívesebben elolvasna.

Játsszon velünk! Most igazán megéri, mert minden 50. regisztráló garantáltan megnyeri az általa kiválasztott könyvet. Emellett mindenki, aki bekapcsolódott a játékba és regisztrált a weboldalon, részt vehet a fődíjsorsoláson május 25-én.

A fődíjaink pedig az alábbiak:

– 1 db Full HD tv,

– 1 db légtisztító gép,

– 1 db robotporszívó,

– 1 db robotgép.

A játékra május 24-én éjfélig lehet jelentkezni. Mindenkit arra buzdítunk, hogy mindössze egy regisztrációval adjon esélyt a szerencséjének!

Játsszon velünk, olvasson otthon, mert olvasni jó!