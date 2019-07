Ön is naponta játszik a mobilon vagy a számítógépen?

Nem kell attól tartani, hogy a digitális játékok kimennek a divatból, sőt, mára a videojátékok a hazai szórakoztatóipar egyik legjelentősebb szegmensévé váltak. Ezt bizonyítja az LG Electronics idén tavasszal készült reprezentatív, országos kutatása is.

A kérdőívet ezer 15–59 éves magyar internetező, illetve hétszáznyolcvannyolc olyan felhasználó töltötte ki, akik szenvedélyes játékosnak tartják magukat, gyakran és sokféle videojátékkal szórakoznak, de ez nem kap központi szerepet az életükben („core gamerek”).

A vizsgálat eredményei szerint a válaszadók csaknem háromnegyede (73 százalék) játszik több-kevesebb gyakorisággal, de rendszeresen. Az átlagos internetezők közül a legtöbben naponta (29 százalék) vagy hetente (26 százalék) játszanak, egy-egy alkalommal átlagosan nyolcvannégy percet. A magukat szenvedélyes játékosnak vallók viszont több mint fele (57 százalék) naponta, harmaduk (36 százalék) pedig hetente ül le a gép elé, és az átlagos netezőhöz képest közel kétszer annyi időt tölt játékkal, alkalmanként száznegyvenkét percet. A 15–24 évesek egy-egy alkalommal közel százharminc percet játszadoznak.

A felmérés rámutatott, hogy az általános vélekedéssel ellentétben nem a hétvége a leginkább preferált időpont, hiszen az internethasználók körülbelül egyforma arányban választanak hétvégi és hétközi időpontot. Igazán tipikus játékidőszaknak a hétköznap este számít, a válaszadók közel egyharmada (29 százalék) ekkor ül gép elé. A szenvedélyes játékosok viszont inkább hétvégén (58 százalék), mint hétköznap (42 százalék) játszanak.

A válaszok alapján a magyarok körében a logikai és ügyességi játékok a legnépszerűbbek. A fiatalabbak azonban az akció, sport/autó és kaland tematikájú kihívásokat szeretik jobban, a szenvedélyes játékosok döntő része pedig az akciójátékok mellett teszi le voksát.

Közismert, hogy a mai gyerekek rajonganak a digitális játékokért, de ne gondoljuk, hogy az idősebbek alapból idegenkednek e szórakozási formától. Mind több ötvenes-hatvanas vagy még korosabb ember érez rá az ízére.

A szolnoki Knall Erzsébet 61 éves kora ellenére a „core gamerek” táborát erősíti.

– Mindennap, hét közben és hétvégén is játszom laptopról, alkalmanként átlagosan három órát – árulta el Erzsébet.

– Ötödik éve ugyanazzal a stratégiai játékkal játszom a neten, a játékban egy farmon kell minél eredményesebben gazdálkodni. Ez megtanítja az embert arra is, hogyan kell bánni a pénzzel. Közben társasági életet is élünk, hiszen kommunikálunk a többi játékossal – mutatta meg a kedvelt alkalmazást.

A 35 éves szolnoki Kiss Imre gyerekkora óta játszik számítógépen. Anno még Commodore 64-en kezdte, és annyira megfogta a virtuális világ, majd az informatika rejtelmei, hogy mérnök informatikus diplomát szerzett.

– Kedvenceim a stratégiai játékok, de sűrűn játszom online többjátékos játékokkal, mint például történelmi tankokkal vívott harcok vagy misztikus környezetben sokszereplős szerepjátékok – sorolta.

– Több barátommal együtt szoktunk játszani esténként, így városokon és határokon is átívelő kapcsolataim ápolására is jó ez az elfoglaltság.

Imre pc-n akkor játszik, ha megvan a kellő kedv és ideje is engedi, no meg a barátai is ráérnek. Családos emberként főleg az esti órákban tud a gép elé ülni. Mobilon mindennap játszik, ráérős perceiben szokta nyomkodni, hiszen ezek nem időigényes programok.

Az középiskolás testvérek, Lilla és Máté is nagyon szereti a játékokat – szüleik már kevésbé, hogy a mobilos alkalmazásokat még a közös étkezések alatt is nyomkodnák, ha engednék nekik. Így is játszanak mindennap egy-két órát, van a családban játékkonzol is, amin apjukkal huzakodnak esténként.

Az irodában dolgozó Tóth Gábor elárulta, rendszeresen játszanak bent napi negyed-fél órát egyszerű ügyességi online játékokkal, így tudnak kicsit lazítani, kikapcsolódni. Főnökük sem szól érte, amíg nem megy a teljesítmény rovására.

Érdekes viszont, hogy több informatikus is arról vallott, hogy a kezdeti lelkesedés után ma már nemigen nyúl számítógépes játékokhoz. Úgy tűnik, már kijátszották magukat…

