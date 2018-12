Hallottak már Felix Finkbeinerről? A most 19 éves fiatalember nem akármilyen környezetvédelmi szervezetet épített ki: az ENSZ „Milliárd fa” kampányának segítségével eddig több mint 130 országban 14 milliárd fát ültetett el.

A srác negyedik osztályos korában döntötte el, fák ültetésével menti meg a Földet. 13 évesen már egy ENSZ-konferencián mondott beszédet. Szerinte a felnőttek nem sok mindent tesznek a jövőért.

Hiszen minden vészjósló előrejelzés ellenére tovább folytatják az erdőirtást, a kőolaj- és földgázkitermelést, a hulladéklerakást.

Szinte hallom a sóhajtást: hogyan is lehetne beleszólásunk abba, mi történik a Közel-Keleten vagy a brazil esőerdőkben?!

Ha Felix is így gondolkodott volna, most 14 milliárd fával kevesebb növény zöldellne a Földünkön.

Szerencsére nem kell külföldön kutakodnunk, hogy lelkes természetbarátokat találjon az ember. Cserkeszőlőnek is van egy „Felixe”, igaz, őt Zsoltnak hívják és egy kicsit idősebb is. Ám legalább annyira elkötelezett a természetvédelem iránt, mint a német fiatal.

Lelkesedése ragadós: múlt héten ő is számos felnőttet és gyermeket győzött meg arról, hogy zöld környezetben jobb élni. Akárcsak Felixre, úgy Zsoltra is érdemes odafigyelni, és közben felismerni azt, hogy igenis, mi, felnőttek is tehetünk valamit Földünkért – és gyermekeink jövőjéért.

Finkbeiner nemrég bejelentette, új célja egybillió fa ültetése, vagyis a Föld minden egyes embere számára 150 darab. Ennyivel tízmilliárd tonnányi szén-dioxidot lehetne semlegesíteni évről évre.

Zsolt is elárulta: jövőre újabb fákat ajándékoz a cserkeieknek. Amiket aztán közösen ültetnek el azok az emberek, akik szerint a jövő most, és nem holnap kezdődik.