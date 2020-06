Önkéntesek javították ki Tiszajenőn az úthibákat

Tiszajenőn ismét összefogtak az önkéntesek, ugyanis a településen sokfelé kátyús utak nehezítik a közlekedést. A múlt évben is végeztek már javításokat önként jelentkezők bevonásával, halottak napjára a temetőhöz vezető utat is végig járhatóvá tették.

A múlt hónapban a település több utcájában is megszüntették az autógumikra is veszélyt jelentő lyukakat az utakon. A munkákat május 18-án kezdték meg, és terveznek további kátyúmentesítéseket is.

– Ez volt az útjavításunk első üteme, ahol a leginkább veszélyes kátyúkat számoltuk fel – tájékoztatta hírportálunkat Virág József polgármester. – De már megrendeltük és meg is érkezett településünkre a második fázishoz is az alapanyag, amivel a kisebb forgalmú utakon szüntetjük meg a hibákat,

– Azokat a kátyúkat is szeretnénk feltölteni, amik mostani állapotukban még nem okoznak különösebb problémát, de ha így maradnak, idővel kiszélesednek, tovább romlik az útburkolat állapota. Ezt szeretnénk elkerülni. Májusban végigmentünk többek között a Kossuth Lajos utcán, az Arany János, a Rákóczi és a Vasút úton. Két raklapnyi hideg aszfaltot használtunk fel.

A polgármester elmondta, sokan támogatják ezt a kezdeményezést. Az önkéntes munka az összefogáson kívül azért is nagyon pozitív, mivel így sokkal kisebb költségráfordítással javíthatják az utak állapotát. A kátyúzás ezidáig mindössze 230 ezer forintba került, ha viszont munkadíj is terhelte volna, jóval mélyebben kellett volna a zsebébe nyúlnia az önkormányzatnak. Spórolni pedig fontos, hiszen több fejlesztésre is elkelne a pénz.

Az utakat csúfító lyukak mentén felverték a tönkrement útburkolatot, folyékony bitumen festékkel alapoztak, kihelyezték az aszfaltot és lapvibrátorral tömörítették azt.

A polgármester saját aggregátorát és kompresszorát bocsátotta rendelkezésre a munkákhoz, Csíkos Tamás alpolgármester gyémántkorongos vágógéppel és vésőgéppel járult hozzá a javítások eredményességéhez.

A polgármester és az alpolgármester mellett Polgár Lajos önkormányzati képviselő, a helyi sportegyesület elnöke, Mákos István és Polgár Róbert is jelentős mennyiségű önkéntes munkát végzett.

– Fontosnak érzem, hogy személyesen is részt vegyek ezekben a megmozdulásokban, kivegyem részem a tennivalókból, hiszen ezek a társadalmi munkák közösségformáló erővel is bírnak – hangsúlyozta a polgármester.