Önkéntesek segítségét várja a karcagi Vöröskereszt

A Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezetének önkéntesei is varrják a maszkokat és élelmiszercsomagot is osztanak a rászorulóknak ezekben a hetekben – tudtuk meg Orvos Anettától, a szervezet képviselőjétől.

Darai Mihályné Marika lakásán szorgosan varrták ott­jártunkkor is a lakosság részére a szájmaszkokat az önkéntesek, a férje, valamint Köteles Andrásné Erzsike és Ungváriné Erika. A Vöröskereszt fő tevékenysége a szociális juttatásokban, a napi adományosztásban is kiemelkedő. Karcagon heti egy alkalommal a Szent Pál Marista iskola tanodájában, három alkalommal pedig a Rákóczi utcai Sorstársak Házában osztanak élelmiszert az Élelmiszerbank áruházi élelmiszermentési együttműködése alapján, az egyik karcagi áruház segítségével. Ruhaosztásra is van lehetőségük hetente egyszer a Baross utcai raktárukból.

A véradások szervezése a Vöröskereszt kiemelt feladata. Az életmentő műtétekhez szükséges vérre most is szükség van, májusban is lesznek véradások. Nagyon fontos, ha valaki külföldön járt az elmúlt hetekben, vagy köhög, prüszköl, inkább maradjon otthon, a segítésre csak az egészséges véradókat várják, illetve azokat is, akik első alkalommal szeretnének ebben a rendkívüli helyzetben ily módon segíteni. Hiszen az életmentő műtéteknél nagy szükség van a vérre.

A Vöröskereszt önkéntesek segítségét is várja, például varrni tudókét, de anyagfelajánlásokat is fogadnak. Az anyagi támogatást a Vöröskereszt megyei szervezetének a bankszámlaszámára lehet befizetni. Aki pedig például ebédhordásban, bevásárlásban vagy gyógyszerkiváltásban szeretne segíteni, az is jelentkezhet a szervezetnél. Hiszen ezek nem igényelnek szaktudást. Az egészségügyi, szociális végzettségű, de más területen dolgozókat is várják önkéntes segítő munkára. Az egészségügyi szakdolgozók is lebetegedhetnek, így fontos, hogy ott is biztosított legyen folyamatosan a betegek mellett a szakképzett dolgozói létszám – hangsúlyozta Orvos Anetta.