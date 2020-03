Önkéntesek tisztították az árteret az első szolnoki PET Tusán

Magányosan kezdte a harcot a mindent ellepő szemét ellen, majd akcióival egyre több követőt szerzett a szolnoki Szabovik Tamás. A napokban már ötven önkéntessel együtt tisztították meg a hulladéktól a szőke folyó árterét mintegy két kilométer hosszan. A szemétszedést az NHSZ, a Kötivizig és egy környezetvédelmi alapítvány is támogatta.

– Hét kilométerre élek a Tószegi úti munkahelyemtől, tavaly ősszel a fejembe vettem, hogy hazafutok a gát mellett – így kezdődött Szabovik Tamás harca a hulladékkal, amiből hatalmas mennyiséget látott, amíg megtette az utat az otthonáig. Mivel korábban hallott az úgynevezett ploggingról, vagyis a szemétszedő futásról, a következő alkalommal már néhány zacskót is vitt magával.

– Nagyon megtetszett, már csak azért is, mert hosszú idő után kezdtem újra a futást, és így volt mire fogni, hogy miért állok meg – mondta nevetve. – Ráadásul a sok hajolgatás is nagyon jót tett, jobban átmozgatott, mint egy szimpla futás. Legközelebb már több és nagyobb zacskókat vittem – mesélte a szolnoki férfi, aki természetesen nem csak a testmozgás miatt kezdett az akcióba, hanem mert nehezen viselte a szeméthegyek látványát.

A megtisztított területekről készített fotókat aztán felrakta a közösségi oldalára, amivel követőkre talált. Egy idő után az önkéntesekkel összegyűjtött hulladék már nem fért el a saját szemetesébe, így felvette a kapcsolatot az NHSZ Zounok Zrt.-vel, később a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal, majd részt vett az úgynevezett Pet-kupán.

– Február közepén indítottak egy akciót a Tisza mentén, melynek során feltérképezték a szemét helyét, mennyiségét és összetételét. Ehhez csatlakoztam, Szolnok környékén egy három kilométeres szakaszt jártunk be. Ezt a mostani akciót azért szerveztem meg segítőimmel, Váci Melindával, Katona Gergővel és Vészity Katával együtt, hogy ha már a hulladék helye megvan, minél hamarabb szedjük össze mielőtt jön a következő árhullám.

Az önkéntesek – akik közül sokan a Kötivízig munkatársai – két kilométeres szakaszt jártak be, melynek során hetven zsák szemetet szedtek össze, szelektíven. Az NHSZ Zounok Zrt. biztosította a kesztyűket és a zsákokat, valamint a kommunális szemét elszállítását is vállalta. Ezek között volt ágymatrac, építési hulladék, szigetelőanyagok, hűtőlába, de még fonott kosár is.

A műanyagokat a korábban a hulladéktérkép elkészítését is szervező Pet-kupa munkatársai vették kezelésbe. Kisújszállási telephelyükön ledarálják, majd újrahasznosítják az akció során összegyűlt körülbelül húsz zsák PET-palackot.

Már feltérképezték a helyzetet

Az úgynevezett Pet-kupa során 2020. január végétől országszerte több helyen, egyszerre indult meg a tiszai ártéri erdők hulladéktérképezése. A résztvevők a tervek szerint év végéig végigjárják a folyó teljes szakaszát, hogy átfogó képet kapjanak a Tisza hulladékszennyezettségéről.

– Nagyon sok szakaszt feltérképeztünk már, például a Felső Tisza, a Tisza-tó vagy Szeged környékét is. Ezek az adatok három éven keresztül megtalálhatóak az interneten azért, hogyha valaki szemétszedést tervez, célirányosan tehesse meg – tájékoztatta hírportálunkat Vészity Kata, a Pet-kupa egyik zászlóvivője. Hangsúlyozta, az akciók előtt a szervezők mindenképpen egyeztessenek az illetékes hatóságokkal.

– Ez azért nagyon fontos, mert a Tisza ártere nagyrészt természetvédelmi terület. Ezeket a szemétszedő akciókat előtte mindenképpen engedélyeztetni kell, főleg a nemzeti parkokkal. Például a hétvégén azért nem jutottunk tovább Vezsenynél, majd egy jó nagyot kellett kerülnünk, mert éppen a védett parlagi sas költési időszaka zajlik a területen.

– Ha megzavarják az arra járók, a madár megijed, leszáll a fészkéről, a tojások pedig kihűlnek. Ezért nagyon fontos az egyeztetés egyrészt a természetvédelmi hatósággal, az elszállítás miatt pedig a területhez tartozó hulladékszállító szolgáltatóval. De akár velünk is, hogy tudjunk segíteni – tette hozzá a természetvédő.