Óriási roham indult meg a légkondicionálókért

A pár forró nap meghozta a vásárlókedvet a klímák piacán. Már a szerelők is leterheltek.

Egész májusban visszafogott volt a lakosság érdeklődése a ventilátorok iránt, a nyári időjárás késésével egy hónapos csúszásban volt az értékesítési szezon.

Az elmúlt néhány napban viszont óriási roham indult a készülékekért, tájékoztatta hírportálunkat Lukovszki Bernadett, a MediaMarkt műszaki kereskedelmi áruházlánc senior ügyfélkapcsolati menedzsere.

A MediaMarkt tapasztalatai szerint a vevők jellemzően az első nagy hőség beálltakor vásárolnak ventilátorokat, vagy amikor a hőmérséklet tartósan, minimum több napra 30 fok fölé emelkedik.

Múlt héten a pár nap folyamán ugrásszerűen megnőtt a kereslet, a néhány napos összforgalmat tekintve a MediaMarktnál a mobilklímák bizonyultak a legkeresettebbnek, míg a ventilátorok közül az oszlopventilátor a slágertermék, de nagy az érdeklődés az ultramodern, lapát nélküli gépezetek iránt is.

A szolnoki MediaMarktnál is megindult a roham a ventilátorokért és a mobilklímákért. Ebben az áruházban a tavalyi év azonos időszakához képest háromszorosára nőtt ezeknek a termékeknek a forgalma.

Az áruháznak rendkívüli – azaz soron kívüli – készletbeszerzést is kellett tartania az elmúlt napokban.

A szolnoki MR Műszaki bolt és Webáruház sem panaszkodhat már a gyér forgalomra. B. Nagy Anikótól megtudtuk, június 11-én tapasztalták, hogy hirtelen nagyon megugrott a kereslet, sőt, jelenleg nagyobb is a forgalom, mint az előző év azonos időszakában. Viszik a ventilátorokat is.

– Csak az a probléma, hogy nincs elég klímaszerelő, de szerintem ez az egész országra jellemző – mutatott rá B. Nagy Anikó.

– Most már egy-másfél hónapos a várakozási idő a szerelők leterheltsége miatt. Egy másik megyei üzlet is hasonló tendenciáról számolt be, múlt héten náluk is beindult a klímavásárlási láz, sőt e-mailekkel már az ünnepek alatt bombázták őket.

Kézi ventilátort is vesznek

Egy szolnoki kisboltban a kis kézi ventilátorok fogytak el pár nap alatt, pedig korábban ezeket egyáltalán nem vitték, gondolkodtak is rajta, hogy nem rendelnek többet belőle a nyáron, mert úgy látszik, kimentek a divatból.

Emellett nagyon vitték a kézi spriccelőket, egyes vevők el is árulták, hogy napozáshoz használják őket. Nekik, úgy látszik, nem volt nagyon melegük, ha kifeküdtek a napra.