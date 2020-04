Örömhír: éji majom született a jászberényi állatkertben

A koronavírus-járvány miatt már több mint egy hónapja bezárta kapuit a Jászberényi Állat- és Növénykert. Fotós kollégánk az állatkert egyik új jövevényét, az éji majom kölyköt is lencsevégre kapta.

A látogatók csak a virtuális térben gyönyörködhetnek a rózsaszín virágokban tündöklő japáncseresznyefák látványában. Fotós kollégánk megörökítette az állatkertben tomboló tavasz szépségeit és néhány lakót, köztük az egyik új jövevényt, az éji majom kölyköt is. A zoo népes éji majom családja ugyanis nemrég újabb csemetével bővült.

A szülők, Bokito és Malika 2013 óta élnek a jászberényi állatkertben. A veszélyeztetett fajok megmentésére létrehozott Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram keretében ők már több kölyköt gondosan felneveltek az elmúlt években. A Dél-Amerikában őshonos éji majmok hatodik csemetéje február 13-án született – tájékoztatott Kovács Ágnes, az állatkert gyűjteményvezető-helyettese.

Az új jövevényt az első hetekben alig lehetett észrevenni annyira kicsi volt, így teljesen elveszett szülei szőrzetében. Az apróság még „hátizsákosat” játszik, ugyanis le sem száll az apukája hátáról. Megtudtuk, hogy az éji majmok viselkedésének egyik érdekes jelensége, hogy a szoptatás idején kívül a kölyköket az apa hordozza. A gondos szülők és a többi családtag is aktívan részt vesznek a csemete nevelésében, aki majd csak szép lassan szakad el a szüleitől és idővel az önállósodás útjára lép. Kovács Ágnes elmondta, hogy nemrég kétpúpú teve kölyök is született az állatkertben, valamint a jelek azt mutatják, hogy a szurikáta-szaporulat is életben maradt.