Térségünkben is az látszik, hogy megfogyatkozott a falvak szépítését, a növénytermesztést vagy éppen az idősek gondozását végző munkás.

A közfoglalkoztatottak számának csökkenése azzal is magyarázható, hogy egyesek jobb lehetőségekre leltek a munkaerő-piacon. Egyre kevesebben állnak munkába közmunkásként Kuncsorbán, Kétpón, de Kőröstetétlenen is. S ahogy az éremnek két oldala van, azt gondolom, a közfoglalkoztatásnak is…

Egyrészt örömteli, hogy az érintettek végül ki tudnak lépni a munka világába. Viszont a falvak és városok csak nagy nehézségek árán tudják pótolni a kieső munkaerőt. Ez a térségünkben is így van. Nemrég végigkísérhettem egy megyebeli közmunkáscsapat ténykedését, akiknek a temetőgondozás és a faluszépítés volt a feladata.

Úgy tűnhet, nincs ebben semmi különös, hiszen szinte mindenütt hasonló feladatokat látnak el. Ha viszont mindez azt takarja, hogy a faluszépítéshez maguk faragják az embernagyságú virágállványokat, vagy a szakértelmüket felhasználva gyümölcsöst telepítenek, már merőben más a helyzet!

Jól látszik ugyanis, hogy nem igazán találunk olyan tevékenységet egy településen, amelyet le ne fedne a közért dolgozók feladatköre. Épp ezért egy község életében hamar érződik a hiányuk. Még akkor is, ha itt-ott csak néhány fő távozik.

Persze joggal mondhatjuk, bármennyire is sok értéket teremtenek, mégsem lehet életcél a közmunkáslét. Talán nem is kell, hogy hosszú ideig az legyen. Elég, ha a program továbbra is „csak” egy híd marad a munkanélküliség és a munkaerőpiac között.