Országos szinten Szolnokon vizsgáztak először mentésirányítók

Egy féléves képzés során szerzett elméleti és gyakorlati tudásáról tizenhét tanuló adott számot szerdán a megyeszékhely mentőállomásán. Az országban először Szolnokon vizsgázhattak mentésirányítók.

– Valamikor a mentőápolók és mentőtisztek vezették a szolgálatot, ma másként megy. A támogató informatikai rendszerek miatt gyakorlatilag egy másik szakmává vált. A mentésirányítás alapfeltétele viszont a biztos szakmai tudás, hiszen egy telefonhívás kapcsán el kell dönteni a panaszokból, tünetekből, hogy milyen fontosságú, milyen sürgős a feladat, illetve milyen egység vezénylése szükséges – mondta Kardos József megyei vezető mentőtiszt.

Szécsi Judit Szegedről érkezett Szolnokra, hogy részt vehessen a képzésen.

– Eddig nem ebben a szakmában dolgoztam, szép lassan építettem fel a tudásomat. Dolgoztam a betegszállításban, majd gyakorló mentőápoló lettem és szakápoló végzettséget is szereztem. A mostani oktatás során figyeltek azokra is, akiknek nincs ilyen jellegű gyakorlata, így azt gondolom, sikerült elsajátítani a szükséges tudást – részletezte Judit.

Kalmár Andrea a Szolnoki Szakképzési Centrum főigazgatója a vizsga helyszínén kifejtette, hogy két éve került az Országos Képzési Jegyzésbe a mentésirányító.

– A Vásárhelyi Pál szakképző iskolában évek óta folyik egészségügyi képzés, a tanulók harminc százaléka ilyen irányú oktatásban vesz részt. Jó a kapcsolat az egészségügyi intézményekkel és a mentőszolgálattal is, felmerült az igény erre a képzésre, melyre az első félévben tizenheten jelentkeztek. A felnőttoktatás során esti munkarendben heti egy alkalommal ültek iskolapadba a résztvevők – mondta Kalmár Andrea, majd hozzátette, hogy a második félévben indított ilyen jellegű képzésükre még többen jelentkeztek.

– Az állomáson dolgozó húsz mentésirányítót is sorra beiskolázzuk – hangsúlyozta Kardos József, aki kiemelte, hogy a mentésirányítónak nem kell vonulnia, hanem a mentési feladatokat hangolja össze.

– Beszél a bejelentővel, adott esetben meg is nyugtatja, hogy megfelelő információkat szerezzen mérlegelve az eset sürgősségét. Instruálja a bejelentőt, újraélesztést vezényel, de eszméletlen beteg állapotának felméréséhez is tanácsot ad, ezzel egy időben riasztja a mentőegységet és tájékoztatja őket. Hat monitor van a mentésirányító előtt. A rendszer látja a gépjárművek tartózkodási helyét, mutatja a helyszínre való várható érkezés időpontját, de képes kiválasztani és felajánlani a legközelebb eső mentőt is. A hívás kapcsán befutott információkat elektronikus adatlapok segítségével továbbítják az aktuális egységhez. A helyszínre érkező mentőknek ugyanis tudniuk kell, mire számíthatnak, mi várja őket. A mentésirányító közben a betegutat is szervezi, hogy az ellátás után hova szállítsák a beteget – részletezte feladatukat a vezető mentőtiszt.