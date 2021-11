Országosan is elismerték a jászdózsai könyvtár kerékpáros programját

Látópont címet nyert a Jászdózsai Községi Könyvtár és Petőfi Sándor Közösségi Színtér a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület pályázatán. Az intézmény jó gyakorlatként a kerékpáros (kul)-túra elnevezésű közösségi programját mutatta be, ami a település természeti, kulturális és épített kincseinek felfedezését kapcsolja össze a mozgás élményével. Baranyiné Csomor Katalin intézményvezetőt a pályázatról és a földön, vízen, kerékpáron megvalósuló kezdeményezésről kérdeztük.

– Mit jelent ez a szakmai elismerés a település életében?

– A Látópont cím elnyerése egyfajta rangot jelent, ami tudatosítja a helyben végzett munka eredményességét, megerősíti a szakembereket, szervezeteket és építi a kapcsolati hálót. Sikeres pályázatunknak köszönhetően a Jászdózsai Községi Könyvtár és Petőfi Sándor Közösségi Színtér a Jászságban elsőként tagja lett a Látópontok Hálózatának.

Települési kerékpár (kul)túra címmel adtuk be pályamunkánkat, melyben olyan innovatív, fenntartható, pozitív tapasztalatú gyakorlatot mutattunk be, amit más intézmények, szervezetek is hasznosíthatnak munkájuk során.

Működőképes módszereket ismertettünk, felhasználva a település természeti, épített és humán erőforrásait. A jövőben részt vehetünk az egyesület Látóút pályázatán, és úgynevezett látóutak keretében bemutathatjuk élményalapú, interaktív programunkat a szakemberek számára. Ezzel bekapcsolódunk a Kárpát-medencei és a diaszpóra magyarság közösségi művelődésének fejlesztésébe.

– Milyen elvek mentén állították össze a programot?

– Szeretnénk minden generációnak maradandó élményt nyújtani. Célunk, hogy programjaink területi, megyei és országos szintű közművelődési eseményekhez is kapcsolódjanak, és minél szélesebb körben vonjuk be ebbe a szakmai és civil szervezeteket, magánszemélyeket. Nagy hangsúlyt helyezünk arra is, hogy a változatos szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek mellett hasznos ismereteket és tudást adjunk át a helyi lakosok és a településre látogatók számára. Bízunk benne, hogy a kulturális szolgáltatások fejlesztésével a helyi gazdaság, a turizmus is erősödik.

– Milyen helyi értékeket lehet felfedezni a települési kerékpár (kul)túrán?

– Egy interaktív körtúra során földön, vízen, kerékpáron a bronzkortól napjainkig szeretnénk bemutatni természeti, kulturális és épített kincseinket. Terveink szerint a program a könyvár épületéből indul, ahol korábban a „Csengettyűs iskola” működött. Itt kap helyet az a bronzkori interaktív régészeti kiállítás, mely az őskor egy rendkívül izgalmas időszakát tárja fel.

Elképzeléseink között szerepel, hogy a körtúrához kerékpár-kölcsönzési lehetőséget biztosítunk a turisták számára, akik két keréken fedezhetik fel a község nevezetességeit, valamint kerékpáros ügyességi pályán – ami civil kezdeményezésre jött létre – gyakorolhatják a helyes közlekedést.

Ellátogathatnak a Kápolnahalomhoz, ahol korábban jelentős bronzkori lelőhelyre bukkantak a régészek. Ezenkívül említeném még a római katolikus templomot, a Tábori-emlékházat, a tájházat, a gasztronómiai élményeket nyújtó Bollók Feri-emlékházat, a Tarna-holtág természeti értékeit és az artézi kutat is. Ezeken a helyszíneken különböző élményalapú programokat, például kreativitást fejlesztő kézműves-foglalkozást, régi mesterségek bemutatóját tervezzük. A megvalósítás során szeretnénk ötvözni a hagyományt és modernitást. A körtúra a régészeti kiállításon ér véget a könyvtárban, ahol egy vetélkedővel zárjuk a programot.