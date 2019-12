Orvosi eszközöket vásárolt az önkormányzat

Az önkormányzat a helyi egészségügyi alapellátás színvonalának emelése céljából sikeresen pályázott a Magyar Falu Programban orvosi eszközök beszerzésére.

A település honlapján közzétett tájékoztató szerint ezzel hárommillió forint értékű eszközfejlesztés valósult meg az egészségházban. A háziorvosok részére 1,5 millió forintért egy CRP-készüléket, egy boka-kar indexet és egy hordozható EKG-készüléket vásároltak. A fogorvos munkáját is segíti a támogatás, hiszen 750 ezer forintért fogászati eszközöket szereztek be, valamint szintén ugyanennyi forrásból a védőnői szolgálat is korszerű készülékekkel gyarapodott.