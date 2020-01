Összébb kell húzni a nadrágszíjakat a családoknak januárban

A családi pótlék mellett a nyugdíj januárban esedékes összegét is megkapták az érintettek még decemberben.

És bár az ünnepi időszak készülődéseinek közepette jól jött a plusz pénz, így az új év első hónapjában viszonylag karcsú költségkeretből gazdálkodhatnak a családok. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy hogyan lehet átvészelni a januárt?

A karácsonyi ajándékok vásárlásánál a szokottnál is többet költöttek az átlagcsaládok Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. A kisebb-nagyobb meglepetések és a megfelelő menü, valamint a szilveszteri bulik költsége is sokaknál tetemes összeggé dagadt. Nem mellesleg a családi pótlék is megérkezett még az érintettekhez az ünnepek előtt. Az év első hónapja tehát sok helyen szűk anyagi körülmények között telik.

– Minden évben nagy hűhót csapnak az emberek, amikor megtudják, hogy de­cemberben kétszer kapnak a megítélt támogatásokból, de megvan ennek is a böjtje. Hiszen így januárra jobban be kell osztani a maradékot. A szeptemberi iskolakezdés költségeit még alig piheni ki a pénztárcánk, amikor már elkezdünk a karácsonyra készülődni. Azért a családi pótlékot félre szoktam tenni a hónap végére, így biztosan van mihez nyúlni – mondta a négy gyermeket nevelő szolnoki Barta Jánosné. – Az ünnepek hagyományos és különleges falatai után egyébként sincs sok kedvem a főzéshez, így ilyenkor, januárban olcsóbb és egyszerűbb ételek kerülnek az asztalra, ezzel is megpróbálunk spórolni – hangsúlyozta.

A háztartás és az élelmiszerek mellett azonban a szokásos számlákat is be kell fizetni az év első hónapjában. A kiadások tudatos tervezése nemcsak ebben az időszakban fontos. Csinger Csaba független pénzügyi tanácsadó elmondta, hogy célszerű a nagyobb bevásárlásokat előnyben részesíteni. Természetesen az is segít, ha előre összeírjuk, hogy mit kell venni, és ehhez tartjuk is magunkat.

– Az év elején próbáljuk meg elkerülni a nagyobb tételek vásárlását, még ha kecsegtető is a kettőt fizet, hármat vihet akció, hiszen ilyenre szinte minden hónapban lehet számítani. Nézzük meg, hogy melyik kiszerelés mennyibe kerül! Mindenhol ki van írva a nagyobb egységnek megfelelő ár is, hasonlítsuk ezeket össze! De a tapasztalatok szerint sokaknál az is beválik, hogy ha kisebb kosarat választanak a bevásárláshoz, mivel akadnak, akik addig pakolják a bevásárlókocsit, amíg fér bele. A hosszú távú megtakarítások mellett az éppen aktuális célokra is érdemes félretenni. Egyszerűbb ugyanis havonta kis összeget megspórolni, mint egyben, hirtelen költeni – legyen szó tervezett nyaralásról vagy bármilyen nem várt eseményről. Akár csak címezzünk meg egy borítékot, és ebbe gyűjtögessük apránként a rávalót – tanácsolja Csinger Csaba.

– Segíthet a tervezésben az is, ha előre összeírjuk, hogy milyen fix kiadásainak vannak hónapról hónapra. A rezsi, a hitelek, a kosztpénz, esetleg az útiköltségek, valamint azt is vegyük számba, milyen fix bevételekre számíthatunk. Így látjuk, hogy mennyi szabad jövedelemmel számolhatunk az adott időszakban, illetve, hogy meddig nyújtózkodhatunk biztonságosan – részletezte a tanácsadó.

