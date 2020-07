Összefogás indult a szolnoki sportoló kislányának megsegítésére

Korábbi élsportolónk kislányának betegségére egyelőre nincs teljes gyógyulást ígérő kezelés, ám terápiával sokat lehet javítani az állapotán. Ehhez kért segítséget a család.

A Facebookon hatalmas megmozdulás indult Drávucz Rita kislányának megsegítésére. Aki profillal rendelkezik az ismert közösségi felületen, biztosan találkozott már a felhívással.

A hétéves Flóránál 2015-ben diagnosztizálták a Charcot Marie Tooth 2C típusú betegségét, mely a perifériás idegrendszer betegsége. Tünetei elsősorban a lábfej és lábszár izmainak és ízületeinek gyengesége, a lábfejreflex hiánya, egyensúlyvesztés, fáradékonyság.

Mint megtudtuk, a fejlesztéseknek hála a kislány állapota folyamatosan javul, már pár lépésre képes a speciális, lábra készített sínben, bár nagyon hamar elfárad, emiatt aktív kerekesszék használó.

– Lehetőségünk volt megismerkedni a robotterápiával, mely nagyban segítheti Flóra hosszútávú fejlődését – kezdte Drávucz Rita, világ-, és Európa-bajnok vízilabdázónk. – Most egy 3 éves terápia a cél, de mindenképpen szeretnénk annak letelte után is folytatni a kezelést, ennek finanszírozásához kértünk segítséget. Természetesen ezen kívül vannak más kezelések, amin Flóra részt vesz, és újabb, modernebb segédeszközök beszerzése is folyamatban van.

A család megkereste az Együtt a Kisangyalokkal Mozgáskorlátozott gyermekeket támogató Alapítványt, ahol gyűjtés indult Flóra megsegítésére. Arra a kérdésre, hogy ez hol tart most, elsőre csak annyit mondott a korábbi élsportoló, hogy ez az egész egy csoda.

– Július 7-én indult a gyűjtés, és 15-én reggel már elértük a kitűzött célt, ami 5.280.000 forint, sőt jelentkezett egy cég, aki a kezelés teljes összegét kifizeti – büszkélkedett az egykori vízilabdázó. – Mivel Flóra betegségére még nincs gyógymód, így egyelőre csak a terápiákban bízhatunk. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk amerikai orvosokkal is, hogy tudjunk minden olyan kezelésről, mely segíthet neki.

Mint azt elárulta, nem csak itthoni kezdeményezések indultak azért, hogy támogathassák a családot és a kislány fejlődését. Az olasz vízilabda társadalmat is megmozgatta a hír, hiszen ott töltötte pályafutásának egy részét, egész pontosan 11 szezont.

– Rendkívül hálásak vagyunk mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárul a gyógyulásához, hiszen ez nekünk óriási segítség, Flórának pedig egy hatalmas lehetőség – tette hozzá a szolnoki származású egykori sportoló.