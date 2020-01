Összefogással szépülhet meg a vasútállomás

Régóta probléma már a város vasútállomásának rossz állapota. A rendezetlenség mellett ráadásul rongálások is előfordultak.

Ám úgy tűnik, van remény a körülmények javulására. A helyi önkormányzat és a vasúttársaság közelmúltbeli párbeszéde legalábbis ezt vetíti elő.

– Korábban kértem, és kaptam is időpontot Virág Istvántól, a MÁV általános és műszaki vezérigazgató-helyettesétől egy személyes egyeztetésre. Rendkívül konstruktív megbeszélést folytattunk, több témát is érintettünk… – tájékoztatta hírportálunkat a város polgármestere. Pető Zsolt közölte, megbeszélésükön szóba került egyebek mellett az állomás épületének és környezetének minősége. A vasútállomás ugyanis meglehetősen rossz állapotban van, emellett az utasváró helyiségek is zárva tartanak. A mostani helyzet pedig, mint mondta, nem városhoz méltó környezetre utal.

– A másik fontos témánk a rendezetlenség volt. Hiszen szemetes az állomás környéke, az aljnövényzet benőtte már a kerítést – taglalta a városvezető. Hozzátette, a találkozón a közbiztonságról is szót ejtettek. A helyszínen az elmúlt időszakban többször törtek össze utasvárót, de volt példa arra is, hogy tehervagont rongáltak meg.

– Többször kaptunk jelzést arról, hogy éjszaka olyanok járnak a területre, akikkel szemben intézkedés nem történt. Kértük a MÁV-ot, hogy kamerával vagy vasútőrséggel, a rendőrséggel való szorosabb kapcsolattartással próbáljanak meg mindent megtenni azért, hogy a területen biztonságban érezzék magukat az utasok – tudtuk meg.

Pető Zsolt szerint eredményes megbeszélésen vannak túl, a vasúttársaság nyitott volt a felmerült kérdésekre. Ezt az is bizonyítja, hogy a MÁV területi igazgatója a jövő héten Abonyba látogat, s közös bejárást tartanak az állomáson.

– Ezt nagy előrelépésnek tekintem, ahogyan azt is, hogy erőteljesebb a mozgás a rendőrség és a vasútőrség részéről. Kilenc személy nemrég több beállóhelyiséget is megrongált, tetten érték őket a rendőrök – mutatott rá Pető Zsolt.

Az esettel kapcsolatban Szabóné Berki Bianka, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt közölte, a Ceglédi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya csoportosan elkövetett garázdaság és rongálás bűncselekmény elkövetése miatt indított eljárást. A nyomozás jelenleg is tart.

Szorosabb együttműködést terveznek A vasúttársaság és a város egyeztetésén kitértek a kalauzok által a vonatokról letessékelt, jegy nélkül utazó utasokra is, olvasható az önkormányzat internetes oldalán. A felek egyetértettek abban, hogy van szándék a vasútállomás környékének közös erővel történő rendbetételére. A megbeszélésen ugyanakkor az is kiderült, a vasúttársaságnak és az abonyi önkormányzatnak pillanatnyilag nincsen együttműködési megállapodása, így szorgalmazták annak létrejöttét.

