Összeírják a fészkelő gólyákat

Több gólyafészek is található Tószegen, amikbe rendszeresen visszajárnak költeni a csőrösök.

A lakosok nagy örömére a Rákóczi út egyik villanyoszlopán új fészek „jelent meg” a közelmúltban. Pálinkás Csaba helyi madarász szerint az új fészket egy ivarérett gólya rakta, de vélhetően idén már nem lesz költés benne. Tószegen egyébként általában négy fészek van, amiben költenek is a gólyák. A tószegi madarász megfigyelése szerint idén három fészekalj repült ki, de minden fészekben négy fióka nevelkedett fel, ami nagyon jónak mondható. Érdekesség, hogy a helyi óvoda egyik használaton kívüli kéményén is évek óta van egy fészek, ahová mindig visszatérnek a gólyák.

Újszászon is sok villanyoszlop tetején láthatunk gólyafészket. Hamarosan fény derülhet a pontos számukra is, hiszen a helyi könyvtár dolgozói arra kérték nemrég a lakosokat, hogy mérjék fel közösen, hány gólyafészek található idén a városban. Az intézmény Facebook-oldalán várják hozzászólás formájában a fotókat a pontos helyszín megadásával. Emellett arra is kíváncsiak, hogy hány fiókát látnak bennük növekedni, de az üres fészkekről is várnak információkat. Nemes Zsuzsanna könyvtárvezetőtől megtudtuk, hogy ez főként helyismereti szempontból fontos, így számunkra leginkább a gólyafészkek elhelyezkedése és a hozzájuk tartozó történetek az érdekesek, hisz egy alföldi település képéhez a gólya és a gólyafészek is hozzátartozik.