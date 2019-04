Őszre felépül a három csoportszobás cserkei bölcsőde

Elkezdődött a Szőlőszem Bölcsőde építése, a héten kitűzték az alapokat.

Szokolai Lajos polgármester elmondta, a beruházó megépítette a vagyon- és biztonságvédelmi kerítést is, most az alapokat ássák. Az ünnepélyes építés-elindításon Boldog István országgyűlési képviselő, Fehér Petra, a megyei közgyűlés alelnöke, illetve Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete alapító elnöke is részt vett.

Az elnök asszonnyal az önkormányzat arról egyeztetett, hogy Cserkeszőlőben is megalakul a Fiatal Családosok Klubja. A szervezési és alapítási feladatokat Győri-Savella Csilla végzi, természetesen önkormányzati és országos egyesületi támogatással. Már lehet jelentkezni a klubba!

A 28 férőhelyes intézményben három csoportszobában gondozzák majd a gyermekeket. Az épület a tervek szerint szeptember 30-ig elkészül, ezután kezdődhet a hatósági engedélyek beszerzése. Az építésre 250 millió forint pályázati forrást nyert az önkormányzat, ebből maga a konkrét építés 170 millió forintba kerül – tette hozzá Szokolai Lajos településvezető.