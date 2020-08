Ösztöndíjjal támogatják a hiányszakmát választókat Jászberényben

Az önkormányzat idén is meghirdette szakképzési ösztöndíjprogram pályázatát, mellyel azokat a helyi fiatalokat támogatja, akik hiányszakmát választanak, és tanulmányaik befejezése után a városban helyezkednek el.

A Jászságban hiányszakmának számít például az ápoló, az eladó, a cukrász, a hegesztő, az ipari gépész, a kőműves, a pincér, a pék, a villanyszerelő és a szakács.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei között szerepel az is, hogy a pályázó jászberényi állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezzen, és életvitelszerűen is a városban lakjon. A támogatásra tizenkét és fél millió forint keretösszeg áll rendelkezésre. Az ösztöndíj értékének megállapításakor a tanulmányi eredményt is figyelembe veszik. Középiskolások legfeljebb havi harmincezer forintot kaphatnak tanulmányaik befejezéséig. Az általános iskolák nyolcadik osztályosai is pályázhatnak, ha középfokú tanulmányaikat jászberényi oktatási intézményben, hiányszakmában kezdik meg.

A szakképzési ösztöndíjra szeptember 15-ig lehet pályázni.